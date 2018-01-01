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Дитячі пустощі та замикання проводки: на Волині за добу – 4 пожежі

Дитячі пустощі та замикання проводки: на Волині за добу – 4 пожежі
На Волині за добу рятувальники ліквідували 4 пожежі.


Про це йдеться у повідомленні прес-служби У ДСНС України у Волинській області.

Так, 22 серпня 15:33 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що у селі Бузаки Камінь-Каширського району зайнявся стіжок сіна. Уже за 12 хвилини з районного центру до місця виклику прибули співробітники 8-ої Державної пожежно-рятувальної частини, які о 16:00 пожежу ліквідували.

Ймовірна причина пожежі – пустощі дітей з вогнем.

О 12:00 в селищі Стара Вижівка виникла пожежа легкового автомобіля «Volkswagen Golf». Погасили загорання о 12:25 співробітники місцевої 16-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Ймовірна причина пожежі – коротке замикання електропроводки.

О 22:34 в селищі Благодатне на дачному масиві «Жовтневий» зайнялася одноповерхова дерев’яна господарська споруда. Загасили вогонь о 23:25 співробітники 5-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Нововолинська.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

Також о 07:15 у місті Луцьку у районі вулиці Єршова виникло загорання будівельного сміття на площі – 50 кв.м. На місце події прибули співробітники 1-ї державної пожежно-рятувальної частин міста Луцька, які приборкали вогонь.

Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем невстановленої особи.

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Теги: пожежа, рятувальники
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