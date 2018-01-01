Розшукують волинянина-гвалтівника, який ухиляється від покарання. ФОТО
Сьогодні, 13:43
Волинські правоохоронці розшукують Поліщука Олександра Степановича, 16 грудня 1981 року народження, мешканця села Залаззя Любешівського району.
Про це пишуть у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Розшукуваний чоловік засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.152 (згвалтування) Кримінального кодексу України.
Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді позбавлення волі. Наразі, волинянин переховується від органів слідства та суду.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 0955897096, (0332)-244298 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пишуть у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Розшукуваний чоловік засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.152 (згвалтування) Кримінального кодексу України.
Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді позбавлення волі. Наразі, волинянин переховується від органів слідства та суду.
Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 0955897096, (0332)-244298 або «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
спілка
"СПАС" вітає з Днем Незалежності України!
Останні новини
У Нововолинську пограбували жінку
Сьогодні, 13:57
Розшукують волинянина-гвалтівника, який ухиляється від покарання. ФОТО
Сьогодні, 13:43
На Волині Opel врізався у ЗАЗ: постраждала жінка
Сьогодні, 13:36
У центрі Луцька Гройсман привітав молодят. ФОТО
Сьогодні, 13:35