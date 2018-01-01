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Розшукують волинянина-гвалтівника, який ухиляється від покарання. ФОТО

Розшукують волинянина-гвалтівника, який ухиляється від покарання. ФОТО
Волинські правоохоронці розшукують Поліщука Олександра Степановича, 16 грудня 1981 року народження, мешканця села Залаззя Любешівського району.

Про це пишуть у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Розшукуваний чоловік засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.152 (згвалтування) Кримінального кодексу України.

Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді позбавлення волі. Наразі, волинянин переховується від органів слідства та суду.

Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 0955897096, (0332)-244298 або «102».
Розшукують волинянина-гвалтівника, який ухиляється від покарання. ФОТО

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Теги: розшук, Волинь, поліція
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