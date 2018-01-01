Розшукують волинянина-гвалтівника, який ухиляється від покарання. ФОТО

Поліщука Олександра Степановича, 16 грудня 1981 року народження, мешканця села Залаззя Любешівського району.



Про це пишуть у



Розшукуваний чоловік засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.152 (згвалтування) Кримінального кодексу України.



Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді позбавлення волі. Наразі, волинянин переховується від органів слідства та суду.



Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 0955897096, (0332)-244298 або «102».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські правоохоронці розшукують, 16 грудня 1981 року народження, мешканця села Залаззя Любешівського району.Про це пишуть у прес-службі ГУНП у Волинській області.Розшукуваний чоловік засуджений за вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.152 (згвалтування) Кримінального кодексу України.Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді позбавлення волі. Наразі, волинянин переховується від органів слідства та суду.Поліція звертається до громадян, яким відома інформація щодо місця перебування розшукуваного, з проханням невідкладно повідомити правоохоронців за номерами телефонів: 0955897096, (0332)-244298 або «102».

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