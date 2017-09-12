В Україні подорожчає бензин: коли і наскільки
Сьогодні, 04:10
Після літнього затишшя в Україні знову почали зростати ціни на бензин.
Експерти вважають, що до зими вартість палива виросте на 1-1,5 гривні за умови відсутності різких коливань цін на нафту. Здорожчання буде помітно вже в вересні-жовтні, - повідомляють Факти ICTV.
Ціни на бензин в Україні за останній місяць зросли приблизно на 40 копійок.
Однак експерти впевнені, що це – не межа. Вже влітку середня вартість літра А-95 може скласти близько 31 гривні.
Через здорожчання нафти і девальвації гривні уникнути зростання цін на бензин на українських заправках буде складно.
У кінці літа традиційно девальвує гривня, а слідом ростуть і ціни на заправках.
Як пояснює екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, старий запас палива закінчується приблизно за два тижні. Тобто після того, як здешевшала гривня, вже через два тижні повинен здорожчати бензин.
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що до зими бензин знову здорожчає на 1-1,5 гривні за умови відсутності різких коливань цін на нафту. Здорожчання буде помітно вже у вересні-жовтні.
«Хоча давайте не будемо виключати політичні чинники, адміністративний вплив – це не найкращий ринковий ресурс, але його можуть використовувати», – уточнив він.
Однак це не означає, що ціни однаково виростуть на всіх АЗС. З огляду на те, що структура доходів і витрат в різних мережах відрізняється, ціни повинні зростати нерівномірно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Експерти вважають, що до зими вартість палива виросте на 1-1,5 гривні за умови відсутності різких коливань цін на нафту. Здорожчання буде помітно вже в вересні-жовтні, - повідомляють Факти ICTV.
Ціни на бензин в Україні за останній місяць зросли приблизно на 40 копійок.
Однак експерти впевнені, що це – не межа. Вже влітку середня вартість літра А-95 може скласти близько 31 гривні.
Через здорожчання нафти і девальвації гривні уникнути зростання цін на бензин на українських заправках буде складно.
У кінці літа традиційно девальвує гривня, а слідом ростуть і ціни на заправках.
Як пояснює екс-президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук, старий запас палива закінчується приблизно за два тижні. Тобто після того, як здешевшала гривня, вже через два тижні повинен здорожчати бензин.
Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що до зими бензин знову здорожчає на 1-1,5 гривні за умови відсутності різких коливань цін на нафту. Здорожчання буде помітно вже у вересні-жовтні.
«Хоча давайте не будемо виключати політичні чинники, адміністративний вплив – це не найкращий ринковий ресурс, але його можуть використовувати», – уточнив він.
Однак це не означає, що ціни однаково виростуть на всіх АЗС. З огляду на те, що структура доходів і витрат в різних мережах відрізняється, ціни повинні зростати нерівномірно.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Кіндер вітає волинян з Днем Незалежності
Останні новини
В Україні подорожчає бензин: коли і наскільки
Сьогодні, 04:10
«Екстрім шоу у вишиванках» на Арені розваг у ПортCity*
Сьогодні, 02:58
Волинські танки – на Хрещатику. ВІДЕО
Сьогодні, 01:39
Подробиці бою, в якому загинули 4 українські воїни. ВІДЕО
Сьогодні, 00:34
24 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00