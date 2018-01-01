Команда шацьких лісівників перемогла у місцевому турнірі з футболу. ФОТО





Беззаперечну перемогу здобула команда державного підприємства «Шацьке УДЛГ», - повідомили у



Лісівники здолали футбольного фаворита Шацького краю, неодноразового переможця чемпіонатів та змагань на Кубок – команду спортивного клубу «Шацьк» – із розгромним рахунком – 7:0!



Варто зазначити, що команда лісівників – новачок у районній футбольній лізі. Сформувавшись цього року для участі в обласному «лісівничому мундіалі», хлопці згодом вирішили зіграти на районному рівні.



Для цього навіть відбудували власними силами місцевий стадіон, де й постійно тренувалися.



Завтра, 26 серпня, відбудеться футбольний поєдинок у с. Світязь. Лісівники зіграють і з місцевою футбольною командою в іграх на Чемпіонат району. Якщо знову здобудуть перемогу, достроково стають беззаперечними лідерами цього футбольного сезону.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 серпня, у День Незалежності України, відбулися фінальні ігри на Кубок Шацького району з футболу.Беззаперечну перемогу здобула команда державного підприємства «Шацьке УДЛГ», - повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.Лісівники здолали футбольного фаворита Шацького краю, неодноразового переможця чемпіонатів та змагань на Кубок – команду спортивного клубу «Шацьк» – із розгромним рахунком – 7:0!Варто зазначити, що команда лісівників – новачок у районній футбольній лізі. Сформувавшись цього року для участі в обласному «лісівничому мундіалі», хлопці згодом вирішили зіграти на районному рівні.Для цього навіть відбудували власними силами місцевий стадіон, де й постійно тренувалися.Завтра, 26 серпня, відбудеться футбольний поєдинок у с. Світязь. Лісівники зіграють і з місцевою футбольною командою в іграх на Чемпіонат району. Якщо знову здобудуть перемогу, достроково стають беззаперечними лідерами цього футбольного сезону.

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