Команда шацьких лісівників перемогла у місцевому турнірі з футболу. ФОТО
Сьогодні, 04:34
24 серпня, у День Незалежності України, відбулися фінальні ігри на Кубок Шацького району з футболу.
Беззаперечну перемогу здобула команда державного підприємства «Шацьке УДЛГ», - повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
Лісівники здолали футбольного фаворита Шацького краю, неодноразового переможця чемпіонатів та змагань на Кубок – команду спортивного клубу «Шацьк» – із розгромним рахунком – 7:0!
Варто зазначити, що команда лісівників – новачок у районній футбольній лізі. Сформувавшись цього року для участі в обласному «лісівничому мундіалі», хлопці згодом вирішили зіграти на районному рівні.
Для цього навіть відбудували власними силами місцевий стадіон, де й постійно тренувалися.
Завтра, 26 серпня, відбудеться футбольний поєдинок у с. Світязь. Лісівники зіграють і з місцевою футбольною командою в іграх на Чемпіонат району. Якщо знову здобудуть перемогу, достроково стають беззаперечними лідерами цього футбольного сезону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Беззаперечну перемогу здобула команда державного підприємства «Шацьке УДЛГ», - повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.
Лісівники здолали футбольного фаворита Шацького краю, неодноразового переможця чемпіонатів та змагань на Кубок – команду спортивного клубу «Шацьк» – із розгромним рахунком – 7:0!
Варто зазначити, що команда лісівників – новачок у районній футбольній лізі. Сформувавшись цього року для участі в обласному «лісівничому мундіалі», хлопці згодом вирішили зіграти на районному рівні.
Для цього навіть відбудували власними силами місцевий стадіон, де й постійно тренувалися.
Завтра, 26 серпня, відбудеться футбольний поєдинок у с. Світязь. Лісівники зіграють і з місцевою футбольною командою в іграх на Чемпіонат району. Якщо знову здобудуть перемогу, достроково стають беззаперечними лідерами цього футбольного сезону.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Команда шацьких лісівників перемогла у місцевому турнірі з футболу. ФОТО
Сьогодні, 04:34
У Києві – моторошна аварія з постраждалими. ФОТО
Сьогодні, 02:25
Не реагував на світло: на Волині виявили водія-наркомана. ФОТО
Сьогодні, 01:35
У Ковелі затримали чоловіка, який стріляв із «травмату». ФОТО
Сьогодні, 00:19
27 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00