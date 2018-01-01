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Команда шацьких лісівників перемогла у місцевому турнірі з футболу. ФОТО

Команда шацьких лісівників перемогла у місцевому турнірі з футболу. ФОТО
24 серпня, у День Незалежності України, відбулися фінальні ігри на Кубок Шацького району з футболу.

Беззаперечну перемогу здобула команда державного підприємства «Шацьке УДЛГ», - повідомили у прес-службі Волинського ОУЛМГ.

Лісівники здолали футбольного фаворита Шацького краю, неодноразового переможця чемпіонатів та змагань на Кубок – команду спортивного клубу «Шацьк» – із розгромним рахунком – 7:0!

Варто зазначити, що команда лісівників – новачок у районній футбольній лізі. Сформувавшись цього року для участі в обласному «лісівничому мундіалі», хлопці згодом вирішили зіграти на районному рівні.

Для цього навіть відбудували власними силами місцевий стадіон, де й постійно тренувалися.

Завтра, 26 серпня, відбудеться футбольний поєдинок у с. Світязь. Лісівники зіграють і з місцевою футбольною командою в іграх на Чемпіонат району. Якщо знову здобудуть перемогу, достроково стають беззаперечними лідерами цього футбольного сезону.
Команда шацьких лісівників перемогла у місцевому турнірі з футболу. ФОТО
Команда шацьких лісівників перемогла у місцевому турнірі з футболу. ФОТО
Команда шацьких лісівників перемогла у місцевому турнірі з футболу. ФОТО
Команда шацьких лісівників перемогла у місцевому турнірі з футболу. ФОТО
Команда шацьких лісівників перемогла у місцевому турнірі з футболу. ФОТО
Команда шацьких лісівників перемогла у місцевому турнірі з футболу. ФОТО

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Теги: лісівники, Волинь, ліс, футбол, спорт
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