Помер колишній заступник голови Волинської ОДА
Сьогодні, 11:00
Раптово помер колишній заступник голови Волинської облдержадміністрації Олександр Григорович Журахівський.
Про це “Волинській правді” стало відомо з власних джерел.
Про сумну звістку стало відомо сьогодні, 27 серпня, вранці.
Відомо, що чоловік збирався на роботу і йому раптово стало зле.
Олександр Журахівський працював заступником голови Волинської облдержадміністрації за першої каденції Бориса Клімчука.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
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Про це “Волинській правді” стало відомо з власних джерел.
Про сумну звістку стало відомо сьогодні, 27 серпня, вранці.
Відомо, що чоловік збирався на роботу і йому раптово стало зле.
Олександр Журахівський працював заступником голови Волинської облдержадміністрації за першої каденції Бориса Клімчука.
Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.
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