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Помер колишній заступник голови Волинської ОДА

Помер колишній заступник голови Волинської ОДА
Раптово помер колишній заступник голови Волинської облдержадміністрації Олександр Григорович Журахівський.

Про це “Волинській правді” стало відомо з власних джерел.

Про сумну звістку стало відомо сьогодні, 27 серпня, вранці.

Відомо, що чоловік збирався на роботу і йому раптово стало зле.

Олександр Журахівський працював заступником голови Волинської облдержадміністрації за першої каденції Бориса Клімчука.

Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.

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Теги: смерть, Олександр Григорович Журахівський
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