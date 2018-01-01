Помер колишній заступник голови Волинської ОДА

Олександр Григорович Журахівський.



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Про сумну звістку стало відомо сьогодні, 27 серпня, вранці.



Відомо, що чоловік збирався на роботу і йому раптово стало зле.



Олександр Журахівський працював заступником голови Волинської облдержадміністрації за першої каденції Бориса Клімчука.



Редакція Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття родині померлого.

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