Де на Волині та у Луцьку не буде світла 28 серпня





Володимир-Волинський район



1.09:00 – 17:00

с. Черників



Горохівський район



1. Берестечко ВУЖКГ Башня,

Філіпович С.Г. Магазин "Делюкс",

Пісківська сільська рада Башня,

Берестечківське СТ магазин с. Піски

ФГ Бориса Голуба Бригади с. Піски

ФОП Барчук Б.С. Приміщення складу с. Піски

СФГ "Стир" Селянське фермерське господарство "Стир" с. Піски,

ФГ Бориса Голуба Автогараж с. Гектари,

СФГ Івашенюка Ферма,

СФГ Івашенюка Хлів,

Горохівський районний відділ освіти Школа,

Берестечківське СТ магазин,

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,

ТзОВ "Птахокомплекс Губин" Птахокомплекс с.Піски,

Берестечківське СТ магазин,

Горохівський районний відділ освіти Школа,

Церква,

КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП м. Берестечко:

вул. Незалежності,

вул. Першотравнева

вул. Грушевського,

вул. Лесі Українки,

вул. Пронського 1, 5

с. Кутрів:

вул. Молодіжна 1,

вул. Лесі Українки 40,

вул. 1 травнева

с. Піски:

вул. Бродська,

вул. Козацька

с. Гектари:

вул. Центральна

с. Гектари:

вул. Підлісна

с. Антонівка:

вул. Центральна

с. Антонівка:

вул. Підлісна





Іваничівський район



1. 10:00-14:00

смт.Іваничі вул.Луцька 22-64 парні



Камінь-Каширський район



1. 09:30 – 17:00

с.Ольшани, вул. Молодіжна

2. 10:00 – 17:00

ПП Давидюк С.І., ПП Куницький А.І., пАТ «Ковельмолоко» (п/з). с.Нові Червища, вул.Центральна,

вул. Спортивна



Ковельський район



1. 9:00-17:00

РЖКП №1,

ОСББ "Джерело",

ФОП Задачин П. Є.,

Відділ комунгоспу,

КМДЛ ветмедицини,

Вол. обл. центр гідрометеорол.,

ФОП Максимук А. С.,

ФОП Антоненко І. А.,

Церква Святого Миколая,

ДП "Українська геологічна компа,

ПТМ "Ковельтепло",

ДП "Українська геологічна компа. м. Ковель, вул. Міцкевича,

пров. Міцкевича, вул. Геологів,

вул. Донцова, вул Загородня,

вул. П. Орлика, вул. Зелена, вул.Шевченка, 115, 86,

вул. Будищанська, 22 в.



Локачинський район



1. 9:00-17:00

с.Колпитів частково



місто Луцьк



1. 09:00-10:00

Інститут мистецтв

Облспоживспілка

Котельна

Завод «Спектр»

Відділення зв'язку №16

«Укрпошта»

Хімчистка «Чайка» вул. Ковельська, 9



Луцький район



1. 10:00 – 17:00 с. Вербаїв вул. Дружби, Лугова

2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-52 09:00 – 17:00 ФГ "Міжгіря" (КЗС), ПАТ "Укртелеком" (АТС) с. Білостік вул. Тополева, Миру

3. КТП-78 09:00 – 17:00 ФОП Глинюк М.С с. Зміїнець вул. Медична, Нова



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

Госпрозрахункова організація будинкоуправлінняСелищна Рада с.ШацькЛюбомльське товариство сприяння оборони УкраїниВідділ культури с.ШацькРВНО смт. ШацькМолитовний будинок с.ШацькФОП Кузьмич М.А.Дім молитви п.ШацькВідділ Держземагенства у Шацькому р-н.Волинсь.обл.Шацьке Районне споживче товариствоГигера Віталій ОлександровичВідділ культури с.ШацькПриватний нотаріус Смт Шацьк

2. ПЛ 04кВ КТП-255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор МитрофановичФОП Пилиповець Ігор Купріянович С Світязь

3. ПЛ 04кВ КТП-259 9:00-18:00 П "Волинський -експертно-технічний центр" С Світязь

4. ПЛ- 10кВ Л58-10 9:00-17:00 АЗС ОККО,Лукоїл, БЖСМ,ВОГ

Магазини СР Школа Д.С Церква магазини, страхові АЗС (примитна зона)Лисняки Красна воля

Коцюри, Діброва, Римачі, Бережці, Ягодин,



Любешівський район



1. 10:00 – 13:00

с.Проходи вул.Л. Українки, вул.Садова

2. 13:00 – 17:00

Будинок культури

с.Седлище, вул.Миру





місто Нововолинськ





1. 09:00-17:00

Магазин «Троянда»

м.Нововолинськ

вул.Тупікова

вул.Залізнична

вул.Щухевича, 68-114

пров.Залізничний

2. 09:00-17:00

м.Нововолинськ

вул.Шахтарська, 33-37, 38

3. 09:00-17:00 Енергозбут, ДЮСШ, АЦ «Формула», швейна фабрика, кіоск Касьян, пром.. магазин м.Нововолинськ

вул.Автобузна, 3а-9

4. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-1 ТП-45 09:00-17:00 Нова Аркада с.Шахтарське



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

м.Рожище магазини, дитсадок, друкарня, приміщення, реєстр виборців, адмінприміщення, приміщення. м.Рожище вул. Пушкіна, О.Степанюка, Незалежності,90,92,94,96,89,88.

2. 9:00-17:00

с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова

3. 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна

4. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)

с.Кияж (повністю)

с.Тристень (повністю)

с.Ворончин (повністю) с.Доросині (повністю)

с.Кияж (повністю)

с.Тристень (повністю)

с.Ворончин (повністю)

5. КТП-266 9:00-17:00 с.Тристень ФАП, магазини, їдальня школи с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова, Озерна, Шкільна





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 28 серпня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1.09:00 – 17:00с. Черників1. Берестечко ВУЖКГ Башня,Філіпович С.Г. Магазин "Делюкс",Пісківська сільська рада Башня,Берестечківське СТ магазин с. ПіскиФГ Бориса Голуба Бригади с. ПіскиФОП Барчук Б.С. Приміщення складу с. ПіскиСФГ "Стир" Селянське фермерське господарство "Стир" с. Піски,ФГ Бориса Голуба Автогараж с. Гектари,СФГ Івашенюка Ферма,СФГ Івашенюка Хлів,Горохівський районний відділ освіти Школа,Берестечківське СТ магазин,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП,ТзОВ "Птахокомплекс Губин" Птахокомплекс с.Піски,Берестечківське СТ магазин,Горохівський районний відділ освіти Школа,Церква,КЗ"Горохівський районний ЦПМСД" ФАП м. Берестечко:вул. Незалежності,вул. Першотравневавул. Грушевського,вул. Лесі Українки,вул. Пронського 1, 5с. Кутрів:вул. Молодіжна 1,вул. Лесі Українки 40,вул. 1 травневас. Піски:вул. Бродська,вул. Козацькас. Гектари:вул. Центральнас. Гектари:вул. Підліснас. Антонівка:вул. Центральнас. Антонівка:вул. Підлісна1. 10:00-14:00смт.Іваничі вул.Луцька 22-64 парні1. 09:30 – 17:00с.Ольшани, вул. Молодіжна2. 10:00 – 17:00ПП Давидюк С.І., ПП Куницький А.І., пАТ «Ковельмолоко» (п/з). с.Нові Червища, вул.Центральна,вул. Спортивна1. 9:00-17:00РЖКП №1,ОСББ "Джерело",ФОП Задачин П. Є.,Відділ комунгоспу,КМДЛ ветмедицини,Вол. обл. центр гідрометеорол.,ФОП Максимук А. С.,ФОП Антоненко І. А.,Церква Святого Миколая,ДП "Українська геологічна компа,ПТМ "Ковельтепло",ДП "Українська геологічна компа. м. Ковель, вул. Міцкевича,пров. Міцкевича, вул. Геологів,вул. Донцова, вул Загородня,вул. П. Орлика, вул. Зелена, вул.Шевченка, 115, 86,вул. Будищанська, 22 в.1. 9:00-17:00с.Колпитів частково1. 09:00-10:00Інститут мистецтвОблспоживспілкаКотельнаЗавод «Спектр»Відділення зв'язку №16«Укрпошта»Хімчистка «Чайка» вул. Ковельська, 91. 10:00 – 17:00 с. Вербаїв вул. Дружби, Лугова2. ПЛ-0,4 кВ Л-1,2,3 КТП-52 09:00 – 17:00 ФГ "Міжгіря" (КЗС), ПАТ "Укртелеком" (АТС) с. Білостік вул. Тополева, Миру3. КТП-78 09:00 – 17:00 ФОП Глинюк М.С с. Зміїнець вул. Медична, Нова1. 9:00-17:00Госпрозрахункова організація будинкоуправлінняСелищна Рада с.ШацькЛюбомльське товариство сприяння оборони УкраїниВідділ культури с.ШацькРВНО смт. ШацькМолитовний будинок с.ШацькФОП Кузьмич М.А.Дім молитви п.ШацькВідділ Держземагенства у Шацькому р-н.Волинсь.обл.Шацьке Районне споживче товариствоГигера Віталій ОлександровичВідділ культури с.ШацькПриватний нотаріус Смт Шацьк2. ПЛ 04кВ КТП-255 9:00-18:00 Б/в "Куточок рибака"Бар "Водолій"ТОВ "Надія"Приватне виробничо-комерційне підприемство"Плесо"Ожема Віктор МитрофановичФОП Пилиповець Ігор Купріянович С Світязь3. ПЛ 04кВ КТП-259 9:00-18:00 П "Волинський -експертно-технічний центр" С Світязь4. ПЛ- 10кВ Л58-10 9:00-17:00 АЗС ОККО,Лукоїл, БЖСМ,ВОГМагазини СР Школа Д.С Церква магазини, страхові АЗС (примитна зона)Лисняки Красна воляКоцюри, Діброва, Римачі, Бережці, Ягодин,1. 10:00 – 13:00с.Проходи вул.Л. Українки, вул.Садова2. 13:00 – 17:00Будинок культурис.Седлище, вул.Миру1. 09:00-17:00Магазин «Троянда»м.Нововолинськвул.Тупіковавул.Залізничнавул.Щухевича, 68-114пров.Залізничний2. 09:00-17:00м.Нововолинськвул.Шахтарська, 33-37, 383. 09:00-17:00 Енергозбут, ДЮСШ, АЦ «Формула», швейна фабрика, кіоск Касьян, пром.. магазин м.Нововолинськвул.Автобузна, 3а-94. ПЛ-0,4 кВ Л-3, Л-1 ТП-45 09:00-17:00 Нова Аркада с.Шахтарське1. 9:00-17:00м.Рожище магазини, дитсадок, друкарня, приміщення, реєстр виборців, адмінприміщення, приміщення. м.Рожище вул. Пушкіна, О.Степанюка, Незалежності,90,92,94,96,89,88.2. 9:00-17:00с.Башова клуб, магазин с.Башова, вул. Лісова3. 9:00-17:00 с.Малинівка, вул. Центральна4. Л34-05 9:00-17:00 с.Доросині (повністю)с.Кияж (повністю)с.Тристень (повністю)с.Ворончин (повністю) с.Доросині (повністю)с.Кияж (повністю)с.Тристень (повністю)с.Ворончин (повністю)5. КТП-266 9:00-17:00 с.Тристень ФАП, магазини, їдальня школи с.Тристень, вул. Незалежності, Воробйова, Озерна, Шкільна

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