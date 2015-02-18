Волинське сало за рік здорожчало на 49%

За даними офіційної статистики, із липня 2017 року по липень 2018 року, українське сало подорожчало в середньому в країні на 40%, або на 20грн. На Волині ж цей показник сягнув 49% і ціною 45,6 грн.Найбільше додав цей продукт у Чернівецькій області – 77%, а найменше в Одеській області – 5%, - про це у Facebook повідомив гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мережЦікаво, що сало посіло третє місце в опитуванні Research&Branding Group українців щодо страви, яка вважається №1 в Україні, із 28% голосів.ТОП-5 регіонів, де сало подорожчало найбільше за рік, виглядає наступним чином: Чернівецька область – на 77%, де кілограм сала коштує 66,6грн за один кілограм, Луганська – 71% і середньостатистичною ціною 62,9грн, Миколаївська – 69% і ціною 67,3грн, Сумська – 61% і 68,5грн, Львівська – 59% і 66,5грн.ТОП-5 регіонів, де сало додало в ціні найменше: Одеська область – 5% і його ціна становить 58,4грн за кіло, Хмельницька – 11% і коштує 54,1грн, місто Київ – 15% і коштує 105,3грн, Запорізька – 22% і коштує 49,5грн, Чернігівська – 25% і коштує 63,7грн.А між ними регіони розташувались наступним чином: Полтавська – зі своїми 57%, де вартість сала становить 68,1грн, Черкаська – 54% і ціною 58,3грн, Рівненська – 54% і з 49,1грн, Херсонська – 53% і ціною за Держстатом 62,8грн, Тернопільська – 51% і ціною 45грн, Волинська – 49% і ціною 45,6грн, Донецька – 41% і ціною 70,5грн, Вінницька – 39% і ціною 56,4грн, Закарпатська – 38%, і середньостатистичною ціною 67,5грн, Дніпропетровська – 37% і ціною 73грн, Київська – 37% і ціною 80,7грн, Харківська – 35% і вартістю 69,4грн, Житомирська – 32% і ціною 48,4грн, Івано-Франківська – 31% і ціною 58,4грн, Кіровоградська область із 30% і середньостатистичною ціною 59,7грн за один кілограм.На 2018 рік Асоціація постачальників торговельних мереж прогнозувала зниження вартості сала на фоні зростання всіх видів м’яса. Офіційні дані показують, що ціна на сало протягом цього року не змінилась, але вона суттєво впала у великих містах, у першу чергу в столиці.А в невеличких населених пунктах вона трохи повинна була зрости. На фоні всіх інших продуктів незмінна ціна вже виглядає позитивно.