На Волині сталася масова аварія





Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.



Зазначили, що внаслідок недотримання безпечної дистанції руху, учасниками пригоди стали водії чотирьох автомобілів – Fiat, Opel, Volkswagen та Kia.



Усі учасники аварії – жителі Львівської області.



На щастя, обійшлося без потерпілих, однак автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поблизу екологічного посту «Венське», що у Шацькому районі, зіткнулися чотири автівки.Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.Зазначили, що внаслідок недотримання безпечної дистанції руху, учасниками пригоди стали водії чотирьох автомобілів – Fiat, Opel, Volkswagen та Kia.Усі учасники аварії – жителі Львівської області.На щастя, обійшлося без потерпілих, однак автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.

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