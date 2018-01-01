На Волині сталася масова аварія
Сьогодні, 13:15
Поблизу екологічного посту «Венське», що у Шацькому районі, зіткнулися чотири автівки.
Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.
Зазначили, що внаслідок недотримання безпечної дистанції руху, учасниками пригоди стали водії чотирьох автомобілів – Fiat, Opel, Volkswagen та Kia.
Усі учасники аварії – жителі Львівської області.
На щастя, обійшлося без потерпілих, однак автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
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Про це повідомили у прес-службі Шацького відділення поліції.
Зазначили, що внаслідок недотримання безпечної дистанції руху, учасниками пригоди стали водії чотирьох автомобілів – Fiat, Opel, Volkswagen та Kia.
Усі учасники аварії – жителі Львівської області.
На щастя, обійшлося без потерпілих, однак автомобілі зазнали незначних механічних ушкоджень.
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