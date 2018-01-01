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На Прикарпатті автомобіль впав у річку: зникла людина. ФОТО

На Прикарпатті автомобіль впав у річку: зникла людина. ФОТО
У селі Стопчатів Івано-Франківського району автомобіль ЛуАЗ впав у річку. Один із пасажирів зник.

Про це повідомили в управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, передає ТСН.

"26 серпня о 23:59 на пункт зв’язку державної пожежно-рятувальної частини №14 міста Косів надійшло повідомлення про те, що в селі Стопчатів присілок Заріка Косівського району легковий автомобіль "ЛуАЗ", переїжджаючи через річку Лючка, перекинувся на бік у воду.

При цьому пасажир 1959 року народження, самостійно вибрався з автомобіля, але дістатися до берега власними силами не міг, а водія, 1972 року народження, затиснуло в салоні", - розповіли у прес-службі відомства.

Як зазначається, рятувальники дісталися водою до автомобіля, вивели пасажира на берег, поставили легковик на колеса, допомогли вибратися водієві та передали медикам потерпілих, які від подальшої госпіталізації відмовились.

"27 серпня о 00:30 до рятувальників від місцевих мешканців надійшла інформація про те, що в салоні автомобіля міг перебувати ще один пасажир. Рятувальники провели візуальне обстеження близько 2 кілометрів берегів та поверхні русла річки Лючка вниз за течією від місця події, під час якого потерпілого не виявили", - додали у ДСНС.

Станом на ранок понеділка, 27 серпня, пошуки зниклого чоловіка продовжуються.
На Прикарпатті автомобіль впав у річку: зникла людина. ФОТО
На Прикарпатті автомобіль впав у річку: зникла людина. ФОТО

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Теги: рятувальник, Прикарпаття, інцидент, розшук
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