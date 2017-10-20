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У Луцьку розмалювали стіни перинатального центру. ВІДЕО

У Луцьку розмалювали стіни перинатального центру. ВІДЕО
У Волинському обласному перинатальному центрі Луцька працюють майстрині художньої студії розмалювали стіни лікувального закладу.

Панно у перинатальному центрі назвали "барви надії", - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.

"Була мета створити такі композиції, які б створювали таку собі терапевтичну дію на пацієнтів. Ми повинні надихнути, заспокоїти своїми малюнками. Наші педагоги намалювали дуже велику кількість екскізів, а вибрали 6 ескізів," - розповіла керівник художньої студії Алла Жупанюк.

Над втіленням проекту працюють три майстрині.

Деталі у сюжеті:


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Теги: перинатальний центр, Луцьк
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