У Луцьку розмалювали стіни перинатального центру. ВІДЕО
Сьогодні, 15:52
У Волинському обласному перинатальному центрі Луцька працюють майстрині художньої студії розмалювали стіни лікувального закладу.
Панно у перинатальному центрі назвали "барви надії", - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
"Була мета створити такі композиції, які б створювали таку собі терапевтичну дію на пацієнтів. Ми повинні надихнути, заспокоїти своїми малюнками. Наші педагоги намалювали дуже велику кількість екскізів, а вибрали 6 ескізів," - розповіла керівник художньої студії Алла Жупанюк.
Над втіленням проекту працюють три майстрині.
Деталі у сюжеті:
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Панно у перинатальному центрі назвали "барви надії", - йдеться в сюжеті Суспільного Волині.
"Була мета створити такі композиції, які б створювали таку собі терапевтичну дію на пацієнтів. Ми повинні надихнути, заспокоїти своїми малюнками. Наші педагоги намалювали дуже велику кількість екскізів, а вибрали 6 ескізів," - розповіла керівник художньої студії Алла Жупанюк.
Над втіленням проекту працюють три майстрині.
Деталі у сюжеті:
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