У Луцьку розмалювали стіни перинатального центру. ВІДЕО





Панно у перинатальному центрі назвали "барви надії", - йдеться в сюжеті



"Була мета створити такі композиції, які б створювали таку собі терапевтичну дію на пацієнтів. Ми повинні надихнути, заспокоїти своїми малюнками. Наші педагоги намалювали дуже велику кількість екскізів, а вибрали 6 ескізів," - розповіла керівник художньої студії Алла Жупанюк.



Над втіленням проекту працюють три майстрині.



Деталі у сюжеті:





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному перинатальному центрі Луцька працюють майстрині художньої студії розмалювали стіни лікувального закладу.Панно у перинатальному центрі назвали "барви надії", - йдеться в сюжеті Суспільного Волині "Була мета створити такі композиції, які б створювали таку собі терапевтичну дію на пацієнтів. Ми повинні надихнути, заспокоїти своїми малюнками. Наші педагоги намалювали дуже велику кількість екскізів, а вибрали 6 ескізів," - розповіла керівник художньої студіїНад втіленням проекту працюють три майстрині.Деталі у сюжеті:

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію