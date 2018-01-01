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Волинянин виборов ще одну медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Волинянин виборов ще одну медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Волинянин Сергій Березюк виборов бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.

Це уже третя за рахунком нагорода у спортсмена, - повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.

Так, ще одну бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні завоював наш спортсмен на дистанції 400м, поступився іспанцю Sancho Villanueva Diego та поляку Nicponu Jakub.

Нагадаємо, напередодні Сергій показав третій результат серед бігунів на дистанції 5000 метрів.

Волинянин виборов ще одну медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Волинянин виборов ще одну медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

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Теги: спорт
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