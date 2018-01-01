Волинянин виборов ще одну медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Сьогодні, 13:24
Волинянин Сергій Березюк виборов бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.
Це уже третя за рахунком нагорода у спортсмена, - повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Так, ще одну бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні завоював наш спортсмен на дистанції 400м, поступився іспанцю Sancho Villanueva Diego та поляку Nicponu Jakub.
Нагадаємо, напередодні Сергій показав третій результат серед бігунів на дистанції 5000 метрів.
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Це уже третя за рахунком нагорода у спортсмена, - повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.
Так, ще одну бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні завоював наш спортсмен на дистанції 400м, поступився іспанцю Sancho Villanueva Diego та поляку Nicponu Jakub.
Нагадаємо, напередодні Сергій показав третій результат серед бігунів на дистанції 5000 метрів.
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