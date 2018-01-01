Волинянин виборов ще одну медаль на чемпіонаті Європи з легкої атлетики

Сергій Березюк виборов бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики.



Це уже третя за рахунком нагорода у спортсмена, - повідомили у Волинській обласній школі вищої спортивної майстерності.



Так, ще одну бронзу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в Берліні завоював наш спортсмен на дистанції 400м, поступився іспанцю Sancho Villanueva Diego та поляку Nicponu Jakub.



Нагадаємо, напередодні Сергій





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