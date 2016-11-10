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На Волині конфісковані автомобілі безкоштовно передали військовим та рятувальникам

На Волині конфісковані автомобілі безкоштовно передали військовим та рятувальникам
Юстиція Волині безоплатно передала конфісковані автомобілі військовослужбовцям та надзвичайникам трьох областей.

Про це йдеться на сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області у Facebook.

Відомо, що сьогодні, 29 серпня, начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Олег Тимченко разом з директором Волинської філії державного підприємства «СЕТАМ» Володимиром Дацюком безкоштовно передали 7 конфіскованих транспортних засобів в користування військовослужбовцям та рятувальникам Волинської, Рівненської та Кіровоградської областей.

Ці конфісковані автомобілі не вдалося реалізувати протягом трьох торгів і їх направили до списку безоплатної передачі. Через прозору процедуру державні органи, дитячі будинки чи лікарні можуть робити заявки на отримання такого майна.




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Теги: конфіскат, автомобілі, передача, управління юстиції, Волинь
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