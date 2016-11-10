На Волині конфісковані автомобілі безкоштовно передали військовим та рятувальникам
Сьогодні, 16:30
Юстиція Волині безоплатно передала конфісковані автомобілі військовослужбовцям та надзвичайникам трьох областей.
Про це йдеться на сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області у Facebook.
Відомо, що сьогодні, 29 серпня, начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Олег Тимченко разом з директором Волинської філії державного підприємства «СЕТАМ» Володимиром Дацюком безкоштовно передали 7 конфіскованих транспортних засобів в користування військовослужбовцям та рятувальникам Волинської, Рівненської та Кіровоградської областей.
Ці конфісковані автомобілі не вдалося реалізувати протягом трьох торгів і їх направили до списку безоплатної передачі. Через прозору процедуру державні органи, дитячі будинки чи лікарні можуть робити заявки на отримання такого майна.
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Про це йдеться на сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області у Facebook.
Відомо, що сьогодні, 29 серпня, начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській області Олег Тимченко разом з директором Волинської філії державного підприємства «СЕТАМ» Володимиром Дацюком безкоштовно передали 7 конфіскованих транспортних засобів в користування військовослужбовцям та рятувальникам Волинської, Рівненської та Кіровоградської областей.
Ці конфісковані автомобілі не вдалося реалізувати протягом трьох торгів і їх направили до списку безоплатної передачі. Через прозору процедуру державні органи, дитячі будинки чи лікарні можуть робити заявки на отримання такого майна.
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