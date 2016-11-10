На Волині конфісковані автомобілі безкоштовно передали військовим та рятувальникам

Юстиція Волині безоплатно передала конфісковані автомобілі військовослужбовцям та надзвичайникам трьох областей.Про це йдеться на сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області у Facebook.Відомо, що сьогодні, 29 серпня, начальник Головного територіального управління юстиції у Волинській областіразом з директором Волинської філії державного підприємства «СЕТАМ»безкоштовно передали 7 конфіскованих транспортних засобів в користування військовослужбовцям та рятувальникам Волинської, Рівненської та Кіровоградської областей.Ці конфісковані автомобілі не вдалося реалізувати протягом трьох торгів і їх направили до списку безоплатної передачі. Через прозору процедуру державні органи, дитячі будинки чи лікарні можуть робити заявки на отримання такого майна.