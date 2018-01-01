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У Луцьку шукають креативних дизайнерів, щоб зробити місто впізнаваним

У Луцьку шукають креативних дизайнерів, щоб зробити місто впізнаваним
Управління туризму та промоції Луцька запрошує до співпраці талановитих креативних графічних дизайнерів.

Про це йдеться на сторінці управління у Facebook.

"Управління туризму та промоції міста запрошує до співпраці талановитих креативних графічних дизайнерів, закоханих в Луцьк, для реалізації цікавих проектів та створення найкращої в Україні промоційної поліграфічної продукції. Разом ми зробимо наше місто впізнаваним та цікавим для туристів", - йдеться у повідомленні.

Усіх зацікавлених просять надсилати свої роботи та портфоліо на електронну адресу [email protected] За додатковою інформацією звертатись за телефонами: (0332) 777956; 097 332 40 74.

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Теги: туризм, Луцьк
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