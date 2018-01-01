У Луцьку шукають креативних дизайнерів, щоб зробити місто впізнаваним
Сьогодні, 02:17
Управління туризму та промоції Луцька запрошує до співпраці талановитих креативних графічних дизайнерів.
Про це йдеться на сторінці управління у Facebook.
"Управління туризму та промоції міста запрошує до співпраці талановитих креативних графічних дизайнерів, закоханих в Луцьк, для реалізації цікавих проектів та створення найкращої в Україні промоційної поліграфічної продукції. Разом ми зробимо наше місто впізнаваним та цікавим для туристів", - йдеться у повідомленні.
Усіх зацікавлених просять надсилати свої роботи та портфоліо на електронну адресу [email protected] За додатковою інформацією звертатись за телефонами: (0332) 777956; 097 332 40 74.
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Про це йдеться на сторінці управління у Facebook.
"Управління туризму та промоції міста запрошує до співпраці талановитих креативних графічних дизайнерів, закоханих в Луцьк, для реалізації цікавих проектів та створення найкращої в Україні промоційної поліграфічної продукції. Разом ми зробимо наше місто впізнаваним та цікавим для туристів", - йдеться у повідомленні.
Усіх зацікавлених просять надсилати свої роботи та портфоліо на електронну адресу [email protected] За додатковою інформацією звертатись за телефонами: (0332) 777956; 097 332 40 74.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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