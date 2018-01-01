На волинський ставок повернулися лебеді. ФОТО
Сьогодні, 00:24
На місцевий ставок у селі Штунь Любомльського району Волині повернулися лебеді.
Світлини на своїй сторінці у Facebook розмістив волинянин Олександр Зінчук.
Чоловік зауважив, що ставок знаходиться у центрі села і хоч лебеді повернулися, але тепер їх значно поменшало.
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Світлини на своїй сторінці у Facebook розмістив волинянин Олександр Зінчук.
Чоловік зауважив, що ставок знаходиться у центрі села і хоч лебеді повернулися, але тепер їх значно поменшало.
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