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На волинський ставок повернулися лебеді. ФОТО

На волинський ставок повернулися лебеді. ФОТО
На місцевий ставок у селі Штунь Любомльського району Волині повернулися лебеді.

Світлини на своїй сторінці у Facebook розмістив волинянин Олександр Зінчук.

Чоловік зауважив, що ставок знаходиться у центрі села і хоч лебеді повернулися, але тепер їх значно поменшало.
На волинський ставок повернулися лебеді. ФОТО
На волинський ставок повернулися лебеді. ФОТО
На волинський ставок повернулися лебеді. ФОТО
На волинський ставок повернулися лебеді. ФОТО
На волинський ставок повернулися лебеді. ФОТО
На волинський ставок повернулися лебеді. ФОТО

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Теги: природа, лебеді
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