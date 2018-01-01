На волинський ставок повернулися лебеді. ФОТО





Світлини на своїй сторінці у Facebook розмістив волинянин Олександр Зінчук.



Чоловік зауважив, що ставок знаходиться у центрі села і хоч лебеді повернулися, але тепер їх значно поменшало.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На місцевий ставок у селі Штунь Любомльського району Волині повернулися лебеді.Світлини на своїй сторінці у Facebook розмістив волинянинЧоловік зауважив, що ставок знаходиться у центрі села і хоч лебеді повернулися, але тепер їх значно поменшало.

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