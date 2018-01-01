Знаменитий костел в Олиці. РЕТРОФОТО

Показали старі світлини костелу святих апостолів Петра і Павла в селищі Олика, що у Ківерцівському районі Волині.Фото у Facebook опублікував"Ця невелика за розмірами споруда вважається найдавнішою пам'яткою кам'яної архітектури римо-католицької церкви на території Волині. Час будівництва дослідники датують від 1450 до 1480 років, а фундатором вважається луцький староста Петро Монтигердович Білий, якому на той час належала Олика. В кальвіністський період Радзівіллів цей ренесансний костел був протестантським храмом", - йдеться в описі до світлин.Павло Савчук зауважив, що костел працює й досі і знаходиться неподалік костелу Св. Трійці.