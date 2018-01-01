Знаменитий костел в Олиці. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 05:09
Показали старі світлини костелу святих апостолів Петра і Павла в селищі Олика, що у Ківерцівському районі Волині.
Фото у Facebook опублікував Павло Савчук.
"Ця невелика за розмірами споруда вважається найдавнішою пам'яткою кам'яної архітектури римо-католицької церкви на території Волині. Час будівництва дослідники датують від 1450 до 1480 років, а фундатором вважається луцький староста Петро Монтигердович Білий, якому на той час належала Олика. В кальвіністський період Радзівіллів цей ренесансний костел був протестантським храмом", - йдеться в описі до світлин.
Павло Савчук зауважив, що костел працює й досі і знаходиться неподалік костелу Св. Трійці.
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Фото у Facebook опублікував Павло Савчук.
"Ця невелика за розмірами споруда вважається найдавнішою пам'яткою кам'яної архітектури римо-католицької церкви на території Волині. Час будівництва дослідники датують від 1450 до 1480 років, а фундатором вважається луцький староста Петро Монтигердович Білий, якому на той час належала Олика. В кальвіністський період Радзівіллів цей ренесансний костел був протестантським храмом", - йдеться в описі до світлин.
Павло Савчук зауважив, що костел працює й досі і знаходиться неподалік костелу Св. Трійці.
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