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У трьох районах Волині майже не заготували піску для посипання доріг

У трьох районах Волині майже не заготували піску для посипання доріг
Три райони Волинської області майже не заготували піску на зимовий період.

Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Начальник Служби автомобільних доріг в області Анатолій Посполітак розповів, що на зиму заготовили 70 % піску.

Однак у Ковельському районі заготовка піску знаходиться на рівні 0 %, у Луцькому районі – 5 %, у Володимир-Волинському районі – до 14 %.

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Теги: зима, пісок, підготовка, Анатолій посполітак, дороги, Волинь
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