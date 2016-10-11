У трьох районах Волині майже не заготували піску для посипання доріг
Сьогодні, 11:15
Три райони Волинської області майже не заготували піску на зимовий період.
Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Начальник Служби автомобільних доріг в області Анатолій Посполітак розповів, що на зиму заготовили 70 % піску.
Однак у Ковельському районі заготовка піску знаходиться на рівні 0 %, у Луцькому районі – 5 %, у Володимир-Волинському районі – до 14 %.
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Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Начальник Служби автомобільних доріг в області Анатолій Посполітак розповів, що на зиму заготовили 70 % піску.
Однак у Ковельському районі заготовка піску знаходиться на рівні 0 %, у Луцькому районі – 5 %, у Володимир-Волинському районі – до 14 %.
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