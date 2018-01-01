На Волині – 88 ділянок «нашпиговані» боєприпасами
Сьогодні, 12:50
У Волинській області щодня знаходять чимало боєприпасів, які знищують вибухотехніки.
Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Начальник управління ДСНС Володимир Грушовінчук розповів, що на території області знаходять чимало вибухонебезпечних предметів часів воєн.
На сьогодні виявили та знищили 599 боєприпасів. У цілому, виявили 88 ділянок, де виявляють вибухонебезпечні предмети.
«Цього року ми вже перевірили 7 ділянок у Шацькому та Любомльському районах, повністю зачистили село Звиняче Горохівського району», - повідомив Грушовінчук.
Окрім того, волинські вибухотехніки розміновують територію Луганської та Донецької областей.
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Про це йшлося у п’ятницю, 31 серпня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Начальник управління ДСНС Володимир Грушовінчук розповів, що на території області знаходять чимало вибухонебезпечних предметів часів воєн.
На сьогодні виявили та знищили 599 боєприпасів. У цілому, виявили 88 ділянок, де виявляють вибухонебезпечні предмети.
«Цього року ми вже перевірили 7 ділянок у Шацькому та Любомльському районах, повністю зачистили село Звиняче Горохівського району», - повідомив Грушовінчук.
Окрім того, волинські вибухотехніки розміновують територію Луганської та Донецької областей.
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