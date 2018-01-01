Пустовіт призначив щедрі премії своїм заступникам та посадовцям

Секретар Луцької міськрадипідписав розпорядження про преміювання працівників.Його заступники, радники, помічники, а також посадовці міськради отримають від 250 до 35 % надбавок.Найбільшу премію за серпень отримав радник мера– 250 % посадового окладу.По 100 % премії призначили: заступникам, помічнику міського голови і депутат, помічниціЗаступник мерамає 120 % посадового окладу, а також радник, котрий раніше обіймав посаду начальника управління транспорту.У розмірі 100 % посадового окладу преміювали: директора департаменту муніципальної варти, директора департаменту сім’ї, молоді та спорту, директора департаменту культури, начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, начальника управління розвитку підприємництва та реклами60 % премії отримав начальник відділу демонтажів департаменту муніципальної варти, 40 % - директор ЦНАПу, директор департаменту соціальної політики, начальник управління капітального будівництва, начальник управління освіти, начальник управління охорони здоров’ята начальник відділу управління майном міської комунальної власності12 заступників керівників департаментів, відділів і управлінь отримають по 35 % премії.У розмірі 100 % посадового окладу преміювали: начальника відділу кадрової роботи та нагород, начальника організаційного відділу, начальника відділу зв’язків з громадськістю, начальника відділу інформаційної роботи, начальника господарсько-технічного відділу. 90 % премії отримає заступник начальника відділу кадрової роботи та нагород Ірина Богдан.60 % надбавки за серпень має начальник управління земельних ресурсів. 40 % посадового окладу отримали 19 начальників та директорів відділів і управлінь Луцькради, 35 % - 15 заступників.