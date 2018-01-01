Пустовіт призначив щедрі премії своїм заступникам та посадовцям
Сьогодні, 14:48
Секретар Луцької міськради Григорій Пустовіт підписав розпорядження про преміювання працівників.
Його заступники, радники, помічники, а також посадовці міськради отримають від 250 до 35 % надбавок.
Найбільшу премію за серпень отримав радник мера Ігор Поліщук – 250 % посадового окладу.
По 100 % премії призначили: заступникам Костянтину Петрочуку, Юрію Вербичу, помічнику міського голови і депутат Борису Смалю, помічниці Мар’яні Сорочук.
Заступник мера Григорій Недопад має 120 % посадового окладу, а також радник Анатолій Миронюк, котрий раніше обіймав посаду начальника управління транспорту.
У розмірі 100 % посадового окладу преміювали: директора департаменту муніципальної варти Юлію Сиротинську, директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексія Веремійчика, директора департаменту культури Тетяну Гнатів, начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан, начальника управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай.
60 % премії отримав начальник відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Роман Кулик, 40 % - директор ЦНАПу Лариса Карп’як, директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан, начальник управління освіти Зіновія Лещенко, начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук та начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко.
12 заступників керівників департаментів, відділів і управлінь отримають по 35 % премії.
У розмірі 100 % посадового окладу преміювали: начальника відділу кадрової роботи та нагород Віру Гудиму, начальника організаційного відділу Олену Барську, начальника відділу зв’язків з громадськістю Олену Макарову, начальника відділу інформаційної роботи Зою Балюк, начальника господарсько-технічного відділу Анатолія Махецького. 90 % премії отримає заступник начальника відділу кадрової роботи та нагород Ірина Богдан.
60 % надбавки за серпень має начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала. 40 % посадового окладу отримали 19 начальників та директорів відділів і управлінь Луцькради, 35 % - 15 заступників.
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Його заступники, радники, помічники, а також посадовці міськради отримають від 250 до 35 % надбавок.
Найбільшу премію за серпень отримав радник мера Ігор Поліщук – 250 % посадового окладу.
По 100 % премії призначили: заступникам Костянтину Петрочуку, Юрію Вербичу, помічнику міського голови і депутат Борису Смалю, помічниці Мар’яні Сорочук.
Заступник мера Григорій Недопад має 120 % посадового окладу, а також радник Анатолій Миронюк, котрий раніше обіймав посаду начальника управління транспорту.
У розмірі 100 % посадового окладу преміювали: директора департаменту муніципальної варти Юлію Сиротинську, директора департаменту сім’ї, молоді та спорту Олексія Веремійчика, директора департаменту культури Тетяну Гнатів, начальника управління соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Ліна Галан, начальника управління розвитку підприємництва та реклами Наталія Рибай.
60 % премії отримав начальник відділу демонтажів департаменту муніципальної варти Роман Кулик, 40 % - директор ЦНАПу Лариса Карп’як, директор департаменту соціальної політики Вікторія Майборода, начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан, начальник управління освіти Зіновія Лещенко, начальник управління охорони здоров’я Микола Якимчук та начальник відділу управління майном міської комунальної власності Алла Грабко.
12 заступників керівників департаментів, відділів і управлінь отримають по 35 % премії.
У розмірі 100 % посадового окладу преміювали: начальника відділу кадрової роботи та нагород Віру Гудиму, начальника організаційного відділу Олену Барську, начальника відділу зв’язків з громадськістю Олену Макарову, начальника відділу інформаційної роботи Зою Балюк, начальника господарсько-технічного відділу Анатолія Махецького. 90 % премії отримає заступник начальника відділу кадрової роботи та нагород Ірина Богдан.
60 % надбавки за серпень має начальник управління земельних ресурсів Сергій Шабала. 40 % посадового окладу отримали 19 начальників та директорів відділів і управлінь Луцькради, 35 % - 15 заступників.
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