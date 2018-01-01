Загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко, - ЗМІ
Сьогодні, 19:12
Подробиці інциденту наразі невідомі.
Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Уніан.
Ватажка "ДНР" Олександра Захарченка підірвали під час вибуху в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку.
Про це повідомляють джерела Life.ru з місця подій. Інша інформація наразі уточнюється.
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Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Уніан.
Ватажка "ДНР" Олександра Захарченка підірвали під час вибуху в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку.
Про це повідомляють джерела Life.ru з місця подій. Інша інформація наразі уточнюється.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну вот и сказочке конец...
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