Загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко, - ЗМІ





Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє



Ватажка "ДНР" Олександра Захарченка підірвали під час вибуху в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку.



Про це повідомляють джерела Life.ru з місця подій. Інша інформація наразі уточнюється.



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