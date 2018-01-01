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Загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко, - ЗМІ

Загинув ватажок «ДНР» Олександр Захарченко, - ЗМІ
Подробиці інциденту наразі невідомі.

Про це з посиланням на російські ЗМІ повідомляє Уніан.

Ватажка "ДНР" Олександра Захарченка підірвали під час вибуху в кафе "Сепар" на вулиці Пушкіна в Донецьку.

Про це повідомляють джерела Life.ru з місця подій. Інша інформація наразі уточнюється.

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Теги: смерть
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