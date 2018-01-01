У Луцьку – допрем'єрний показ фільму за мотивами книги Скрябіна





Про це повідомляють організатори.



Фільму "Місто, в якому не ходять гроші" відзнятий за мотивами одноіменної книги Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна). У широкий прокат кіно вийде вже 13 вересня. однак лучани матимуть змогу переглянути його раніше.



Зустріч відбудеться 3 вересня о 19:00 3 ВЕРЕСНЯ о 19.00 год. у кінотеатрі "Адреналін". Творча група також запланувала прес-конференцію та допрем'єрний перегляд фільму (вартість квитка - 70 грн)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучан запрошують на зустріч із творчою групою фільму "Місто, в яому не ходять гроші". Гості зустрічі матимуть змогу переглянути стрічку до прем'єри її у кінотеатрах.Про це повідомляють організатори.Фільму "Місто, в якому не ходять гроші" відзнятий за мотивами одноіменної книги(Кузьми Скрябіна). У широкий прокат кіно вийде вже 13 вересня. однак лучани матимуть змогу переглянути його раніше.Зустріч відбудеться 3 вересня о 19:00 3 ВЕРЕСНЯ о 19.00 год. у кінотеатрі "Адреналін". Творча група також запланувала прес-конференцію та допрем'єрний перегляд фільму (вартість квитка - 70 грн)

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