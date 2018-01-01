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У Нововолинську відгуляли перший дзвоник. ФОТО

У Нововолинську відгуляли перший дзвоник. ФОТО
3 вересня у школах Нововолинська пройшли святкові лінійки з нагоди першого дзвоника.

Цьогоріч шкільний поріг у місті переступили більше 5800 учнів, з них 683 першокласників, - пише Буг.

Першачки відтепер будуть вчитися за новими стандартами. Освітня реформа передбачає «Нову українську школу».

Навчатися учні будуть 12 років. Найменші школярі протягом двох років не підлягатимуть оцінюванню, в класах буде розташована ігрова зона і уроки будуть проходити у формі гри.

У Нововолинську ще минулого року за пілотним проектом нового Державного стандарту початкової загальної освіти працювало два класи ЗОШ №6.

Для впровадження освітньої реформи на сьогодні для перших класів нововолинських шкіл закупили меблів на 1 мільйон 284 тисячі гривень, оргтехніки на 591 тисячу та дедуктивних матеріалів на 500 тисяч гривень.

Щоправда, все необхідне для «Нової української школи» не встигло до початку навчального року дійти до класів.

Як повідомила в.о. начальника управління освіти Ольга Лакиш, перша партія парт (280 штук) уже прийняла першокласників, а решта (455) повинна надійти до 10 вересня. Те саме стосується й дедуктивних матеріалів та підручників.

У Нововолинську відгуляли перший дзвоник. ФОТО
У Нововолинську відгуляли перший дзвоник. ФОТО
У Нововолинську відгуляли перший дзвоник. ФОТО
У Нововолинську відгуляли перший дзвоник. ФОТО

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Теги: перший дзвоник, Нововолинськ
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