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Судитимуть чоловіка, який спричинив смертельну аварію на Волині

Судитимуть чоловіка, який спричинив смертельну аварію на Волині
На Волині судитимуть мешканця селища Цумань, який п'яним спричинив смертельну аварію.

Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.

Уночі 19 травня 2018 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння (вміст алкоголю в крові становив 1,4 проміле) перебував за кермом технічно несправного автомобіля марки «Фольксваген Гольф» на польській реєстрації.

Рухаючись автодорогою «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку з Луцька до Рівного, в селі Струмівка Луцького району, він не вибрав безпечну швидкість руху, допустив занос автомобіля, виїхав на праве узбіччя та з'їхав у кювет, внаслідок чого авто перекинулося.

У результаті дорожньо-транспортної пригоди 27-річний пасажир його
автомобіля загинув, а ще двоє – 40-річний чоловік та 32-річна жінка – отримали відповідно тяжкі тілесні ушкодження та тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.

Тепер водія обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, й невдовзі він постане перед судом, який обере йому міру покарання.

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Теги: ДТП, аварія, Волинь
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