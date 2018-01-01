Судитимуть чоловіка, який спричинив смертельну аварію на Волині
Сьогодні, 15:35
На Волині судитимуть мешканця селища Цумань, який п'яним спричинив смертельну аварію.
Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.
Уночі 19 травня 2018 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння (вміст алкоголю в крові становив 1,4 проміле) перебував за кермом технічно несправного автомобіля марки «Фольксваген Гольф» на польській реєстрації.
Рухаючись автодорогою «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку з Луцька до Рівного, в селі Струмівка Луцького району, він не вибрав безпечну швидкість руху, допустив занос автомобіля, виїхав на праве узбіччя та з'їхав у кювет, внаслідок чого авто перекинулося.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди 27-річний пасажир його
автомобіля загинув, а ще двоє – 40-річний чоловік та 32-річна жінка – отримали відповідно тяжкі тілесні ушкодження та тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
Тепер водія обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, й невдовзі він постане перед судом, який обере йому міру покарання.
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Про це повідомили у прокуратурі Волинської області.
Уночі 19 травня 2018 року чоловік у стані алкогольного сп’яніння (вміст алкоголю в крові становив 1,4 проміле) перебував за кермом технічно несправного автомобіля марки «Фольксваген Гольф» на польській реєстрації.
Рухаючись автодорогою «Устилуг-Луцьк-Рівне» в напрямку з Луцька до Рівного, в селі Струмівка Луцького району, він не вибрав безпечну швидкість руху, допустив занос автомобіля, виїхав на праве узбіччя та з'їхав у кювет, внаслідок чого авто перекинулося.
У результаті дорожньо-транспортної пригоди 27-річний пасажир його
автомобіля загинув, а ще двоє – 40-річний чоловік та 32-річна жінка – отримали відповідно тяжкі тілесні ушкодження та тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості.
Тепер водія обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення,
передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України, й невдовзі він постане перед судом, який обере йому міру покарання.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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