У центрі Луцька викрали автівку на «бляхах»
Сьогодні, 09:39
У Луцьку на вулиці Винниченка викрали сірий Mercedes Vito.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Автомобіль був на "єврономерах". Викрали його від "#Бару", що на вулиці Винниченка.
Цю інформацію підтвердила речниця патрульної поліції Ольга Бузулук. За її словами, подія трапилася вночі, 4 вересня.
Фото - ілюстративне
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Автомобіль був на "єврономерах". Викрали його від "#Бару", що на вулиці Винниченка.
Цю інформацію підтвердила речниця патрульної поліції Ольга Бузулук. За її словами, подія трапилася вночі, 4 вересня.
Фото - ілюстративне
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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