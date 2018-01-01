У центрі Луцька викрали автівку на «бляхах»





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Автомобіль був на "єврономерах". Викрали його від "#Бару", що на вулиці Винниченка.



Цю інформацію підтвердила речниця патрульної поліції Ольга Бузулук. За її словами, подія трапилася вночі, 4 вересня.



Фото - ілюстративне

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