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У центрі Луцька викрали автівку на «бляхах»

У центрі Луцька викрали автівку на «бляхах»
У Луцьку на вулиці Винниченка викрали сірий Mercedes Vito.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Автомобіль був на "єврономерах". Викрали його від "#Бару", що на вулиці Винниченка.

Цю інформацію підтвердила речниця патрульної поліції Ольга Бузулук. За її словами, подія трапилася вночі, 4 вересня.

Фото - ілюстративне

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Теги: автомобіль, євробляхи
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