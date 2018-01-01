На Кіровоградщині чоловік підірвався на саморобній вибухівці





Про це повідомили у поліції, - пише



"3 вересня надійшло повідомлення з лікарні про доправлення місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями різних частин тіла", - розповіли у відомстві.



За даними поліції, чоловік розбирав вибуховий пристрій, який здетонував і травмував його.



Під час огляду місця події правоохоронці виявили предмети, схожі на саморобні вибухові пристрої, два детонатори та порох, у гаражі чоловіка знайшли 2 пістолети, 47 набоїв різного калібру, корпуси і детонатори від гранат часів Другої світової війни та порох, які були вилучені.



Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження", вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кіровоградській області місцевий мешканець підірвався на саморобному вибуховому пристрої.Про це повідомили у поліції, - пише ТСН "3 вересня надійшло повідомлення з лікарні про доправлення місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями різних частин тіла", - розповіли у відомстві.За даними поліції, чоловік розбирав вибуховий пристрій, який здетонував і травмував його.Під час огляду місця події правоохоронці виявили предмети, схожі на саморобні вибухові пристрої, два детонатори та порох, у гаражі чоловіка знайшли 2 пістолети, 47 набоїв різного калібру, корпуси і детонатори від гранат часів Другої світової війни та порох, які були вилучені.Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження", вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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