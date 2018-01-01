вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Кіровоградщині чоловік підірвався на саморобній вибухівці

На Кіровоградщині чоловік підірвався на саморобній вибухівці
У Кіровоградській області місцевий мешканець підірвався на саморобному вибуховому пристрої.

Про це повідомили у поліції, - пише ТСН.

"3 вересня надійшло повідомлення з лікарні про доправлення місцевого мешканця з тілесними ушкодженнями різних частин тіла", - розповіли у відомстві.

За даними поліції, чоловік розбирав вибуховий пристрій, який здетонував і травмував його.

Під час огляду місця події правоохоронці виявили предмети, схожі на саморобні вибухові пристрої, два детонатори та порох, у гаражі чоловіка знайшли 2 пістолети, 47 набоїв різного калібру, корпуси і детонатори від гранат часів Другої світової війни та порох, які були вилучені.

Наразі відкрито кримінальне провадження за статтею "Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження", вирішується питання про внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибухівка, Кіровоградщина
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Романтика свічок і зіпсоване м'ясо: мешканці будинку в Нововолинську уже 5 днів сидять без світла
Соковиті й налиті сонцем дарунки осені: що вродило в садах і на городах лучан. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Кіровоградщині чоловік підірвався на саморобній вибухівці
Сьогодні, 16:02
Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО
Сьогодні, 15:58
Я за дешеві авто для всіх українців, але за однаковими правилами, – Ігор Лапін
Сьогодні, 15:51
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Сьогодні, 15:45
На Волині судитимуть «наркобаригу»
Сьогодні, 15:42
Схожі новини
На автовокзалі Херсонщини знайшли вибухівку На автовокзалі Херсонщини знайшли вибухівку
24 липень, 11:26
У Луцьку під дверима квартири ледь не вибухнула граната. ФОТО У Луцьку під дверима квартири ледь не вибухнула граната. ФОТО
07 липень, 01:03
На дні волинського озера знайшли арсенал вибухівки. ФОТО На дні волинського озера знайшли арсенал вибухівки. ФОТО
12 червень, 09:35
На смітнику біля волинського села знайшли арсенал боєприпасів На смітнику біля волинського села знайшли арсенал боєприпасів
12 травень, 10:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Кіровоградщині чоловік підірвався на саморобній вибухівці
Сьогодні, 16:02
 0
Ведмедик з «сюрпризом»: на Волині викрили канал постачання наркотиків в колонію. ФОТО
Сьогодні, 15:58
 0
Я за дешеві авто для всіх українців, але за однаковими правилами, – Ігор Лапін
Сьогодні, 15:51
 0
Танець від ректора і завдання від губернатора: як у луцькому «політесі» першачків зустрічали. ФОТО
Сьогодні, 15:45
 0
На Волині судитимуть «наркобаригу»
Сьогодні, 15:42
 0
Медіа
відео
1/8