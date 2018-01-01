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На Волині вантажівка наїхала на велосипедиста

На Волині вантажівка наїхала на велосипедиста
Біля Нововолинська під колеса вантажівки потрапив велосипедист.

5 вересня близько 12:00 на трасі Нововолинськ – Володимир-Волинський під колеса вантажівки потрапив велосипедист, - пише Буг.

ДТП трапилася на виїзді з Нововолинська.

За словами очевидців, вантажівка обганяла велосипедиста і струменем повітря його затягнуло під колеса.

Чоловіка госпіталізували.

Деталі згодом.

Фото іюстративне

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Теги: аварія, ДТП
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