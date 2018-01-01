На Волині вантажівка наїхала на велосипедиста
Сьогодні, 15:48
Біля Нововолинська під колеса вантажівки потрапив велосипедист.
5 вересня близько 12:00 на трасі Нововолинськ – Володимир-Волинський під колеса вантажівки потрапив велосипедист, - пише Буг.
ДТП трапилася на виїзді з Нововолинська.
За словами очевидців, вантажівка обганяла велосипедиста і струменем повітря його затягнуло під колеса.
Чоловіка госпіталізували.
Деталі згодом.
Фото іюстративне
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5 вересня близько 12:00 на трасі Нововолинськ – Володимир-Волинський під колеса вантажівки потрапив велосипедист, - пише Буг.
ДТП трапилася на виїзді з Нововолинська.
За словами очевидців, вантажівка обганяла велосипедиста і струменем повітря його затягнуло під колеса.
Чоловіка госпіталізували.
Деталі згодом.
Фото іюстративне
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