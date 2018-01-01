На Волині вантажівка наїхала на велосипедиста





5 вересня близько 12:00 на трасі Нововолинськ – Володимир-Волинський під колеса вантажівки потрапив велосипедист, - пише



ДТП трапилася на виїзді з Нововолинська.



За словами очевидців, вантажівка обганяла велосипедиста і струменем повітря його затягнуло під колеса.



Чоловіка госпіталізували.



Деталі згодом.



Фото іюстративне

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