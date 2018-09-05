Стрілянина в Одесі: постраждав волонтер. ФОТО

Андрія Вагапова.



Про це повідомляють



Потерпілого з пораненням обох ніг доставили до лікарні. Йому надана необхідна допомога, зараз його життю нічого не загрожує.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують огляд місця події. Заходи для встановлення осіб зловмисників тривають.



Видання Думська повідомляє, що стріляли в волонтера Олексія Вагапова.



«Його життю на даний момент нічого не загрожує. Його госпіталізували і зробили рентген, зафіксовано два поранення з невідомої зброї, швидше за все, травмата», – заявив радник глави ГУНП Руслана Форостяк.



Сам Вагапов у Facebook повідомив, що йому стало гірше, відкрилася кровотеча.



«Ще й втратив свідомість. Залишили в лікарні», – написав він.



Андрій Вагапов – активіст, волонтер, опікується учасниками бойових дій на сході.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Одесі невідомі зловмисники ввечері 5 вересня напали на активіста і волонтераПро це повідомляють Факти ICTV Потерпілого з пораненням обох ніг доставили до лікарні. Йому надана необхідна допомога, зараз його життю нічого не загрожує.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують огляд місця події. Заходи для встановлення осіб зловмисників тривають.Видання Думська повідомляє, що стріляли в волонтера Олексія Вагапова.«Його життю на даний момент нічого не загрожує. Його госпіталізували і зробили рентген, зафіксовано два поранення з невідомої зброї, швидше за все, травмата», – заявив радник глави ГУНПСам Вагапов у Facebook повідомив, що йому стало гірше, відкрилася кровотеча.«Ще й втратив свідомість. Залишили в лікарні», – написав він.Андрій Вагапов – активіст, волонтер, опікується учасниками бойових дій на сході.

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