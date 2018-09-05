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Стрілянина в Одесі: постраждав волонтер. ФОТО

Стрілянина в Одесі: постраждав волонтер. ФОТО
В Одесі невідомі зловмисники ввечері 5 вересня напали на активіста і волонтера Андрія Вагапова.

Про це повідомляють Факти ICTV.

Потерпілого з пораненням обох ніг доставили до лікарні. Йому надана необхідна допомога, зараз його життю нічого не загрожує.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Поліцейські продовжують огляд місця події. Заходи для встановлення осіб зловмисників тривають.

Видання Думська повідомляє, що стріляли в волонтера Олексія Вагапова.

«Його життю на даний момент нічого не загрожує. Його госпіталізували і зробили рентген, зафіксовано два поранення з невідомої зброї, швидше за все, травмата», – заявив радник глави ГУНП Руслана Форостяк.

Сам Вагапов у Facebook повідомив, що йому стало гірше, відкрилася кровотеча.

«Ще й втратив свідомість. Залишили в лікарні», – написав він.

Андрій Вагапов – активіст, волонтер, опікується учасниками бойових дій на сході.


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Теги: стрілянина
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