На Волині викрили донецького бізнесмена, який приховав від контролю 1,5 мільйона

На Волині викрили недоброчесного підприємця, який приховав від контролю товару на 1,5 млн грн.Підприємець з Донеччини кілька разів здійснював митне оформлення для випуску у вільний обіг імпортних будівельних матеріалів на митному посту Ковель, - повідомили у прес-службі Волинської митниці ДФС.Аналітична робота волинських митників та взаємодія з митними органами Польщі дозволила викрити його шахрайство.Чоловік приховав від митного контролю справжню вартість товару у 1,5 млн грн.Справа в тому, що ціна розчинників, бітумінозних сумішей, лакофарбових виробів, герметиків, шпаклівок, полімерних стрічок та іншого дрібнофасованого товару визначалась відповідно до поданих ним інвойсів загалом на 15,02 тис. дол. США (або по курсу НБУ на дату оформлення на 230,6 тис. грн).Проте від митних органів Республіки Польща на митницю прийшов запит щодо документального підтвердження експорту цих будівельних матеріалів з сусідньої країни. Додатки до запиту свідчили: для відшкодування ПДВ покупець польських товарів подавав накладні з магазинів та фактури VAT на загальну суму 79,89 тисяч Євро, що по курсу НБУ становило 1,539 млн грн.За подання органу доходів і зборів як підстави для переміщення товару документів, що містять неправдиві відомості, необхідні для визначення його митної вартості, підприємця у судовому порядку притягнуть до відповідальності за ст.. 483 Митного кодексу України. ЇЇ санкція – штраф у розмірі 100 відсотків вартості товару та його конфіскація.Крім відповідальності за порушення митних правил, підприємство очікує фінансовий постаудит.