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На Волині хочуть спростити перетин кордону мешканцям прилеглих сіл

На Волині хочуть спростити перетин кордону мешканцям прилеглих сіл
Постійна комісія Волинської облради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій рекомендувала змінити правила перетину кордону для мешканців прилеглих населених пунктів.

Про це повідомили у прес-службі облради.

До депутатів неодноразово зверталися жителі прикордонних сіл, Любомльського району з проханням втрутитись у конфліктну ситуацію між місцевими жителями та Держприкордонслужбою України, а саме Луцьким прикордонним загоном.

Питання двічі розглядала профільна комісія. Проблема в тому, що прикордонники діють в межах наказу МВС № 686, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Відповідно до цього документу, на цих територіях встановлений особливий режим, у прикордонній зоні можуть перебувати громадяни з перепустками. Крім цього, на депутатський запит відреагували в ОДА.

Комісія підтримала проект звернення, у якому йдеться про потребу у внесення змін до Порядку в’їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб.


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Теги: кордон, Волинь
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