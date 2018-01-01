На Волині хочуть спростити перетин кордону мешканцям прилеглих сіл
Сьогодні, 05:46
Постійна комісія Волинської облради з питань міжнародного співробітництва, зовнішньоекономічних зв’язків та інвестицій рекомендувала змінити правила перетину кордону для мешканців прилеглих населених пунктів.
Про це повідомили у прес-службі облради.
До депутатів неодноразово зверталися жителі прикордонних сіл, Любомльського району з проханням втрутитись у конфліктну ситуацію між місцевими жителями та Держприкордонслужбою України, а саме Луцьким прикордонним загоном.
Питання двічі розглядала профільна комісія. Проблема в тому, що прикордонники діють в межах наказу МВС № 686, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Відповідно до цього документу, на цих територіях встановлений особливий режим, у прикордонній зоні можуть перебувати громадяни з перепустками. Крім цього, на депутатський запит відреагували в ОДА.
Комісія підтримала проект звернення, у якому йдеться про потребу у внесення змін до Порядку в’їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб.
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Про це повідомили у прес-службі облради.
До депутатів неодноразово зверталися жителі прикордонних сіл, Любомльського району з проханням втрутитись у конфліктну ситуацію між місцевими жителями та Держприкордонслужбою України, а саме Луцьким прикордонним загоном.
Питання двічі розглядала профільна комісія. Проблема в тому, що прикордонники діють в межах наказу МВС № 686, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України. Відповідно до цього документу, на цих територіях встановлений особливий режим, у прикордонній зоні можуть перебувати громадяни з перепустками. Крім цього, на депутатський запит відреагували в ОДА.
Комісія підтримала проект звернення, у якому йдеться про потребу у внесення змін до Порядку в’їзду і перебування в місцевості, яка знаходиться між державним кордоном і лінією прикордонних інженерних споруджень, громадян України та інших осіб.
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