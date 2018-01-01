За гроші Світового банку на Волині відремонтують 10 амбулаторій

На Волині за гроші позики Світового банку розпочнуть роботи на ще 10 об’єктах під амбулаторії.На Волині у рамках реалізації будівельного компоненту Субпроекту World Bank Ukraine та Міністерство охорони здоров'я України «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» підписано 6 договорів на виконання робіт із ремонту та реконструкції приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. Відповідно до умов тендеру NCB-W-6.1.1.3, найближчим часом будівельники візьмуться за роботи на 10 об’єктах, - повідомили у спільноті "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА"Національні конкурсні торги «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 10 об'єктів (1 фаза. Повторна закупівля)» оголосили у травні 2018-го, а розкрили 21 червня. Потому тривала оцінка пропозицій, за результататами якої фірмам надіслали акцепти."У підсумку маємо гарну новину – підписано 6 угод із трьома фірмами, які мають зробити під ключ 10 приміщень у Ковелі, Ковельському, Горохівському, Іваничівському, Локачинському та Любомльському районах", - йдеться у повідомленні.Надаватимуть послуги ТОВ «Вінницька будівельна компанія», ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» та ТОВ «Укрмонтажбуд-4». Тривалість виконання робіт – від 5 до 10 місяців. Загальна вартість робіт – майже 79,5 мільйона гривень.«Впевнений, що будівельники будуть відповідально та якісно виконувати роботи, об’єкти здадуть в експлуатацію вчасно, а волиняни у результаті отримають покращення доступу до медичних послуг», – наголосив на очікуваннях від підписання цих договорів голова Волинської обласної державної адміністрації