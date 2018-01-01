За гроші Світового банку на Волині відремонтують 10 амбулаторій
Сьогодні, 13:39
На Волині за гроші позики Світового банку розпочнуть роботи на ще 10 об’єктах під амбулаторії.
На Волині у рамках реалізації будівельного компоненту Субпроекту World Bank Ukraine та Міністерство охорони здоров'я України «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» підписано 6 договорів на виконання робіт із ремонту та реконструкції приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. Відповідно до умов тендеру NCB-W-6.1.1.3, найближчим часом будівельники візьмуться за роботи на 10 об’єктах, - повідомили у спільноті "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА"
Національні конкурсні торги «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 10 об'єктів (1 фаза. Повторна закупівля)» оголосили у травні 2018-го, а розкрили 21 червня. Потому тривала оцінка пропозицій, за результататами якої фірмам надіслали акцепти.
"У підсумку маємо гарну новину – підписано 6 угод із трьома фірмами, які мають зробити під ключ 10 приміщень у Ковелі, Ковельському, Горохівському, Іваничівському, Локачинському та Любомльському районах", - йдеться у повідомленні.
Надаватимуть послуги ТОВ «Вінницька будівельна компанія», ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» та ТОВ «Укрмонтажбуд-4». Тривалість виконання робіт – від 5 до 10 місяців. Загальна вартість робіт – майже 79,5 мільйона гривень.
«Впевнений, що будівельники будуть відповідально та якісно виконувати роботи, об’єкти здадуть в експлуатацію вчасно, а волиняни у результаті отримають покращення доступу до медичних послуг», – наголосив на очікуваннях від підписання цих договорів голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.
Довідково:
Виконувати роботи за лотом № 1 ( NCB-W-6.1.1.3/1 буде ТОВ «Вінницька будівельна компанія». Обсяг – реконструкція приміщень котелень під Зеленську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул.Ковельській, 43А в с.Зелена Ковельського району Волинської області , реконструкція приміщення басейну під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Відродження, 12 Г в м. Ковелі Волинської області та реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. 40 років Перемоги, 11 в м. Ковелі Волинської області. Це товариство також береться за роботи за лотом № 5 (NCB-W-6.1.1.3/5), де прописані реконструкція Привітненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Центральна, 50 в с.Привітне Локачинського району, та за лотом №6 (NCB-W-6.1.1.3/6), що передбачає реконструкцію будівлі пришкільного інтернату Забузької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Забужжя, вул. Шкільна, 1 Любомльського району під амбулаторію загальної практики сімейної медицини.
Роботи за лотом № 2 (NCB-W-6.1.1.3/2) виконає ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» . Підприємство береться за реконструкцію фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Печихвости Горохівського району і реконструкцію приміщення дитсадка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Лобачівка Горохівського району. Також у ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» – роботи за лотом №3 (NCB-W-6.1.1.3/3): реконструкція приміщення аптеки під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Луцькій, 12 в с. Журавники Горохівського району і реконструкція частини приміщень дитячого садка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Скобелка Горохівського району.
Роботи за лотом № 4 (NCB-W-6.1.1.3/4) виконає ТОВ «Укрмонтажбуд-4». Воно береться за реконструкцію приміщення фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на вул. Центральній, 64а в с. Риковичі Іваничівського району.
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На Волині у рамках реалізації будівельного компоненту Субпроекту World Bank Ukraine та Міністерство охорони здоров'я України «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» підписано 6 договорів на виконання робіт із ремонту та реконструкції приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. Відповідно до умов тендеру NCB-W-6.1.1.3, найближчим часом будівельники візьмуться за роботи на 10 об’єктах, - повідомили у спільноті "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА"
Національні конкурсні торги «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 10 об'єктів (1 фаза. Повторна закупівля)» оголосили у травні 2018-го, а розкрили 21 червня. Потому тривала оцінка пропозицій, за результататами якої фірмам надіслали акцепти.
"У підсумку маємо гарну новину – підписано 6 угод із трьома фірмами, які мають зробити під ключ 10 приміщень у Ковелі, Ковельському, Горохівському, Іваничівському, Локачинському та Любомльському районах", - йдеться у повідомленні.
Надаватимуть послуги ТОВ «Вінницька будівельна компанія», ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» та ТОВ «Укрмонтажбуд-4». Тривалість виконання робіт – від 5 до 10 місяців. Загальна вартість робіт – майже 79,5 мільйона гривень.
«Впевнений, що будівельники будуть відповідально та якісно виконувати роботи, об’єкти здадуть в експлуатацію вчасно, а волиняни у результаті отримають покращення доступу до медичних послуг», – наголосив на очікуваннях від підписання цих договорів голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.
Довідково:
Виконувати роботи за лотом № 1 ( NCB-W-6.1.1.3/1 буде ТОВ «Вінницька будівельна компанія». Обсяг – реконструкція приміщень котелень під Зеленську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул.Ковельській, 43А в с.Зелена Ковельського району Волинської області , реконструкція приміщення басейну під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Відродження, 12 Г в м. Ковелі Волинської області та реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. 40 років Перемоги, 11 в м. Ковелі Волинської області. Це товариство також береться за роботи за лотом № 5 (NCB-W-6.1.1.3/5), де прописані реконструкція Привітненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Центральна, 50 в с.Привітне Локачинського району, та за лотом №6 (NCB-W-6.1.1.3/6), що передбачає реконструкцію будівлі пришкільного інтернату Забузької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Забужжя, вул. Шкільна, 1 Любомльського району під амбулаторію загальної практики сімейної медицини.
Роботи за лотом № 2 (NCB-W-6.1.1.3/2) виконає ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» . Підприємство береться за реконструкцію фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Печихвости Горохівського району і реконструкцію приміщення дитсадка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Лобачівка Горохівського району. Також у ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» – роботи за лотом №3 (NCB-W-6.1.1.3/3): реконструкція приміщення аптеки під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Луцькій, 12 в с. Журавники Горохівського району і реконструкція частини приміщень дитячого садка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Скобелка Горохівського району.
Роботи за лотом № 4 (NCB-W-6.1.1.3/4) виконає ТОВ «Укрмонтажбуд-4». Воно береться за реконструкцію приміщення фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на вул. Центральній, 64а в с. Риковичі Іваничівського району.
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