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За гроші Світового банку на Волині відремонтують 10 амбулаторій

За гроші Світового банку на Волині відремонтують 10 амбулаторій
На Волині за гроші позики Світового банку розпочнуть роботи на ще 10 об’єктах під амбулаторії.

На Волині у рамках реалізації будівельного компоненту Субпроекту World Bank Ukraine та Міністерство охорони здоров'я України «Вдосконалення медичної допомоги хворим із хворобами системи кровообігу у Волинській області» підписано 6 договорів на виконання робіт із ремонту та реконструкції приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини. Відповідно до умов тендеру NCB-W-6.1.1.3, найближчим часом будівельники візьмуться за роботи на 10 об’єктах, - повідомили у спільноті "Зниження рівня захворюваності на хвороби системи кровообігу- Волинська ОДА"

Національні конкурсні торги «Реконструкція та капітальний ремонт приміщень під амбулаторії загальної практики-сімейної медицини, 10 об'єктів (1 фаза. Повторна закупівля)» оголосили у травні 2018-го, а розкрили 21 червня. Потому тривала оцінка пропозицій, за результататами якої фірмам надіслали акцепти.

"У підсумку маємо гарну новину – підписано 6 угод із трьома фірмами, які мають зробити під ключ 10 приміщень у Ковелі, Ковельському, Горохівському, Іваничівському, Локачинському та Любомльському районах", - йдеться у повідомленні.

Надаватимуть послуги ТОВ «Вінницька будівельна компанія», ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» та ТОВ «Укрмонтажбуд-4». Тривалість виконання робіт – від 5 до 10 місяців. Загальна вартість робіт – майже 79,5 мільйона гривень.

«Впевнений, що будівельники будуть відповідально та якісно виконувати роботи, об’єкти здадуть в експлуатацію вчасно, а волиняни у результаті отримають покращення доступу до медичних послуг», – наголосив на очікуваннях від підписання цих договорів голова Волинської обласної державної адміністрації Олександр Савченко.

Довідково:

Виконувати роботи за лотом № 1 ( NCB-W-6.1.1.3/1 буде ТОВ «Вінницька будівельна компанія». Обсяг – реконструкція приміщень котелень під Зеленську амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул.Ковельській, 43А в с.Зелена Ковельського району Волинської області , реконструкція приміщення басейну під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Відродження, 12 Г в м. Ковелі Волинської області та реконструкція нежитлового приміщення під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. 40 років Перемоги, 11 в м. Ковелі Волинської області. Це товариство також береться за роботи за лотом № 5 (NCB-W-6.1.1.3/5), де прописані реконструкція Привітненської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на вул. Центральна, 50 в с.Привітне Локачинського району, та за лотом №6 (NCB-W-6.1.1.3/6), що передбачає реконструкцію будівлі пришкільного інтернату Забузької ЗОШ І-ІІІ ступенів в с. Забужжя, вул. Шкільна, 1 Любомльського району під амбулаторію загальної практики сімейної медицини.

Роботи за лотом № 2 (NCB-W-6.1.1.3/2) виконає ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» . Підприємство береться за реконструкцію фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Печихвости Горохівського району і реконструкцію приміщення дитсадка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Лобачівка Горохівського району. Також у ПАТ «Луцьксантехмонтаж №536» – роботи за лотом №3 (NCB-W-6.1.1.3/3): реконструкція приміщення аптеки під амбулаторію загальної практики сімейної медицини по вул. Луцькій, 12 в с. Журавники Горохівського району і реконструкція частини приміщень дитячого садка під амбулаторію загальної практики сімейної медицини в с. Скобелка Горохівського району.

Роботи за лотом № 4 (NCB-W-6.1.1.3/4) виконає ТОВ «Укрмонтажбуд-4». Воно береться за реконструкцію приміщення фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики сімейної медицини на вул. Центральній, 64а в с. Риковичі Іваничівського району.

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Теги: гроші, ремонт, світовий банк
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