На Івано-Франківщині підірвали ресторан: поліція затримали підозрюваних

Поліція затримала 5 осіб, причетних до вибуху в залі ресторану в Косові Івано-Франківської області.Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Івано-Франківській області.У поліції зазначили, що для розкриття злочину залучили спецпідрозділ «Корд».Правоохоронці за 9 годин затримали групу із 5 осіб. Вік затриманих від 23 до 60 років. Двоє з них мешканці Косівського району, троє – Закарпатської області.«Невідомі особи, застосовуючи вибухову речовину, шляхом підриву пошкодили приміщення ресторану», - встановили правоохоронці.За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.Затриманим готують оголосити підозру та в подальшому суд обере міру запобіжного заходу.