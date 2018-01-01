вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Івано-Франківщині підірвали ресторан: поліція затримали підозрюваних

На Івано-Франківщині підірвали ресторан: поліція затримали підозрюваних
Поліція затримала 5 осіб, причетних до вибуху в залі ресторану в Косові Івано-Франківської області.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Івано-Франківській області.

У поліції зазначили, що для розкриття злочину залучили спецпідрозділ «Корд».

Правоохоронці за 9 годин затримали групу із 5 осіб. Вік затриманих від 23 до 60 років. Двоє з них мешканці Косівського району, троє – Закарпатської області.

«Невідомі особи, застосовуючи вибухову речовину, шляхом підриву пошкодили приміщення ресторану», - встановили правоохоронці.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.

Затриманим готують оголосити підозру та в подальшому суд обере міру запобіжного заходу.

На Івано-Франківщині підірвали ресторан: поліція затримали підозрюваних
На Івано-Франківщині підірвали ресторан: поліція затримали підозрюваних
На Івано-Франківщині підірвали ресторан: поліція затримали підозрюваних

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: вибух
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Вночі вибивають дамбу молотами»: розповіли, чому всихає озеро поблизу Луцька
Чим отруїлися на поминках у луцькому кафе
Церковний скандал на Волині: священик відмовився відспівати дитину ромів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Івано-Франківщині підірвали ресторан: поліція затримали підозрюваних
Сьогодні, 02:56
Села не хочуть об’єднуватися із волинським містом
Сьогодні, 02:04
На Волині 5 років незаконно орендували водойму за 4 мільйони
Сьогодні, 00:46
«Бульбафест» на Волині: як люди копають картоплю. ВІДЕО
Сьогодні, 00:07
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
В Одесі вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО В Одесі вибухнув газовий балон: є постраждалі. ФОТО
04 вересень, 08:52
У Тернополі на заправці вибухнув автомобіль У Тернополі на заправці вибухнув автомобіль
17 серпень, 19:35
Потужний вибух у Болоньї: є загиблі і постраждалі. ФОТО Потужний вибух у Болоньї: є загиблі і постраждалі. ФОТО
06 серпень, 17:45
Вибух на Манхеттені: Нью-Йорк у диму і заторах Вибух на Манхеттені: Нью-Йорк у диму і заторах
20 липень, 04:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Івано-Франківщині підірвали ресторан: поліція затримали підозрюваних
Сьогодні, 02:56
 0
Села не хочуть об’єднуватися із волинським містом
Сьогодні, 02:04
 0
На Волині 5 років незаконно орендували водойму за 4 мільйони
Сьогодні, 00:46
 0
«Бульбафест» на Волині: як люди копають картоплю. ВІДЕО
Сьогодні, 00:07
 0
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8