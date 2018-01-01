На Івано-Франківщині підірвали ресторан: поліція затримали підозрюваних
Сьогодні, 02:56
Поліція затримала 5 осіб, причетних до вибуху в залі ресторану в Косові Івано-Франківської області.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Івано-Франківській області.
У поліції зазначили, що для розкриття злочину залучили спецпідрозділ «Корд».
Правоохоронці за 9 годин затримали групу із 5 осіб. Вік затриманих від 23 до 60 років. Двоє з них мешканці Косівського району, троє – Закарпатської області.
«Невідомі особи, застосовуючи вибухову речовину, шляхом підриву пошкодили приміщення ресторану», - встановили правоохоронці.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.
Затриманим готують оголосити підозру та в подальшому суд обере міру запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП в Івано-Франківській області.
У поліції зазначили, що для розкриття злочину залучили спецпідрозділ «Корд».
Правоохоронці за 9 годин затримали групу із 5 осіб. Вік затриманих від 23 до 60 років. Двоє з них мешканці Косівського району, троє – Закарпатської області.
«Невідомі особи, застосовуючи вибухову речовину, шляхом підриву пошкодили приміщення ресторану», - встановили правоохоронці.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за вчинення кримінального правопорушення за ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) ККУ.
Затриманим готують оголосити підозру та в подальшому суд обере міру запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Івано-Франківщині підірвали ресторан: поліція затримали підозрюваних
Сьогодні, 02:56
Села не хочуть об’єднуватися із волинським містом
Сьогодні, 02:04
На Волині 5 років незаконно орендували водойму за 4 мільйони
Сьогодні, 00:46
«Бульбафест» на Волині: як люди копають картоплю. ВІДЕО
Сьогодні, 00:07
8 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00