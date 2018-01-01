«Selfie FRIDAY» у боулінг-більярд клубі «Променя»*





Тут щоп’ятниці можна тримати подарунок за фото у «George’s Club» опублікувавши його на персональній сторінці у соціальних мережах.



Резервування солів та доріжок: +380 (50) 490 77 14.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. «Дайте волю емоціям – фотографуйтеся, викладайте фото у соцмережах і отримуйте подарунки за миттєві лайки» – діляться на сторінці у Facebook боулінг-більярд клуб «George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь».Тут щоп’ятниці можна тримати подарунок за фото у «George’s Club» опублікувавши його на персональній сторінці у соціальних мережах.Резервування солів та доріжок: +380 (50) 490 77 14.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію