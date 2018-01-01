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«Selfie FRIDAY» у боулінг-більярд клубі «Променя»*

«Selfie FRIDAY» у боулінг-більярд клубі «Променя»*
«Дайте волю емоціям – фотографуйтеся, викладайте фото у соцмережах і отримуйте подарунки за миттєві лайки» – діляться на сторінці у Facebook боулінг-більярд клуб «George’s Club», що на 3-му поверсі РЦ «Промінь».

Тут щоп’ятниці можна тримати подарунок за фото у «George’s Club» опублікувавши його на персональній сторінці у соціальних мережах.

Резервування солів та доріжок: +380 (50) 490 77 14.
«Selfie FRIDAY» у боулінг-більярд клубі «Променя»*

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Теги: Промінь
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