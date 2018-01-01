У Ковелі обікрали церкву





Про це повідомляє "



Під час огляду місця події правоохоронцями були виявлені сліди рук на паперовому конверті, де зберігалися гроші.



Поліцією відкрито кримінальне провадження №12018030110001890 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.



Ухвалою Ковельського міськрайонного суду призначено судову дактилоскопічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Волинського НДЕКЦ МВС України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Невідома особа шляхом розбиття вікна проникла у приміщення церкви Святого Апостола Петра та Павла УПЦ Київського патріархату, яка знаходиться у Ковелі на вулиці Володимира Кияна (це будівля колишнього контрольно-пропускного пункту давно ліквідованої військової частини, – ред.), і викрала звідти грошові кошти в сумі 23 тисячі 636 гривень.Про це повідомляє " Район.Ковель ".Під час огляду місця події правоохоронцями були виявлені сліди рук на паперовому конверті, де зберігалися гроші.Поліцією відкрито кримінальне провадження №12018030110001890 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.Ухвалою Ковельського міськрайонного суду призначено судову дактилоскопічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Волинського НДЕКЦ МВС України.

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