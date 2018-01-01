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У Ковелі обікрали церкву

У Ковелі обікрали церкву
Невідома особа шляхом розбиття вікна проникла у приміщення церкви Святого Апостола Петра та Павла УПЦ Київського патріархату, яка знаходиться у Ковелі на вулиці Володимира Кияна (це будівля колишнього контрольно-пропускного пункту давно ліквідованої військової частини, – ред.), і викрала звідти грошові кошти в сумі 23 тисячі 636 гривень.

Про це повідомляє "Район.Ковель".

Під час огляду місця події правоохоронцями були виявлені сліди рук на паперовому конверті, де зберігалися гроші.

Поліцією відкрито кримінальне провадження №12018030110001890 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Ухвалою Ковельського міськрайонного суду призначено судову дактилоскопічну експертизу, до проведення якої залучено експертів Волинського НДЕКЦ МВС України.

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Теги: Ковель, крадіжка, церква
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