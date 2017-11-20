У Шацьку чоловік знайшов труп свого друга





Як повідомили у Шацькому відділенні поліці, а смт. Шацьк у вечірній час заявник виявив труп свого друга за місцем його проживання.



Правоохоронці дізналися, що померлий - чоловік 1982 року народження, місцевий житель.



Під час огляду тіла слідів насильницької смерті виявлено не було, труп направили в бюро судово-медичної експертизи.



Проводиться додаткова перевірка в межах кримінального провадження.

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