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У Шацьку чоловік знайшов труп свого друга

У Шацьку чоловік знайшов труп свого друга
У Шацьку знайшли труп чоловіка.

Як повідомили у Шацькому відділенні поліці, а смт. Шацьк у вечірній час заявник виявив труп свого друга за місцем його проживання.

Правоохоронці дізналися, що померлий - чоловік 1982 року народження, місцевий житель.

Під час огляду тіла слідів насильницької смерті виявлено не було, труп направили в бюро судово-медичної експертизи.

Проводиться додаткова перевірка в межах кримінального провадження.

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Теги: смерть, Шацьк
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