У Запоріжжі відновили тестування безготівкової оплати проїзду в комунальному транспорті*

Запорожці знову можуть безконтактно оплатити проїзд в автобусі №38.КП «Запоріжелектротранс» спільно з ПриватБанком відновили можливість безготівкової оплати проїзду в комунальному транспорті. Зараз проект тестують на автобусному маршруті №38 «ДК ЗАлК - вул. Рубана - ДК ЗАлК». Якщо технологія буде користуватися попитом у городян, в подальшому її планують поширити на весь комунальний транспорт міста.Для користування нововведенням пасажирам потрібно лише завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 від ПриватБанку і відсканувати QR-код на спеціальних стікерах в громадському транспорті.«Цей проект цілком реальний, і він вже реалізується в більшості великих міст України. Для користування потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 і відсканувати QR-код, який зображений на спеціальних стікерах в громадському транспорті.Під час поїздки оплачений квиток потрібно «закомпостувати» прямо в смартфоні і пред'явити кондуктору або контролеру. Кожен пасажир може оплатити проїзд двома кліками на смартфоні. Це займає від 20 до 40 секунд, в залежності від якості зв'язку», - говорить директор Запорізької філії ПриватБанкуВідзначимо, оплатити проїзд можна з карти будь-якого банку. Комісія за використання QR-коду відсутня, пасажири оплачують тільки вартість квитка.Унікальна технологія оплати проїзду за допомогою QR-коду від ПриватБанку згодом дозволить КП «Запоріжелектротранс» прозоро оцінювати пасажиропотік на комунальному транспорті в будь-який проміжок часу, а також реальний прибуток підприємства від перевезення пасажирів. Крім того, сучасні технології здатні привернути увагу молоді, яка активно використовує гаджети, до користування комунальним транспортом.