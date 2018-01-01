У Запоріжжі відновили тестування безготівкової оплати проїзду в комунальному транспорті*
Сьогодні, 00:34
Запорожці знову можуть безконтактно оплатити проїзд в автобусі №38.
КП «Запоріжелектротранс» спільно з ПриватБанком відновили можливість безготівкової оплати проїзду в комунальному транспорті. Зараз проект тестують на автобусному маршруті №38 «ДК ЗАлК - вул. Рубана - ДК ЗАлК». Якщо технологія буде користуватися попитом у городян, в подальшому її планують поширити на весь комунальний транспорт міста.
Для користування нововведенням пасажирам потрібно лише завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 від ПриватБанку і відсканувати QR-код на спеціальних стікерах в громадському транспорті.
«Цей проект цілком реальний, і він вже реалізується в більшості великих міст України. Для користування потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 і відсканувати QR-код, який зображений на спеціальних стікерах в громадському транспорті.
Під час поїздки оплачений квиток потрібно «закомпостувати» прямо в смартфоні і пред'явити кондуктору або контролеру. Кожен пасажир може оплатити проїзд двома кліками на смартфоні. Це займає від 20 до 40 секунд, в залежності від якості зв'язку», - говорить директор Запорізької філії ПриватБанку Віктор Остапенко.
Відзначимо, оплатити проїзд можна з карти будь-якого банку. Комісія за використання QR-коду відсутня, пасажири оплачують тільки вартість квитка.
Унікальна технологія оплати проїзду за допомогою QR-коду від ПриватБанку згодом дозволить КП «Запоріжелектротранс» прозоро оцінювати пасажиропотік на комунальному транспорті в будь-який проміжок часу, а також реальний прибуток підприємства від перевезення пасажирів. Крім того, сучасні технології здатні привернути увагу молоді, яка активно використовує гаджети, до користування комунальним транспортом.
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КП «Запоріжелектротранс» спільно з ПриватБанком відновили можливість безготівкової оплати проїзду в комунальному транспорті. Зараз проект тестують на автобусному маршруті №38 «ДК ЗАлК - вул. Рубана - ДК ЗАлК». Якщо технологія буде користуватися попитом у городян, в подальшому її планують поширити на весь комунальний транспорт міста.
Для користування нововведенням пасажирам потрібно лише завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 від ПриватБанку і відсканувати QR-код на спеціальних стікерах в громадському транспорті.
«Цей проект цілком реальний, і він вже реалізується в більшості великих міст України. Для користування потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 і відсканувати QR-код, який зображений на спеціальних стікерах в громадському транспорті.
Під час поїздки оплачений квиток потрібно «закомпостувати» прямо в смартфоні і пред'явити кондуктору або контролеру. Кожен пасажир може оплатити проїзд двома кліками на смартфоні. Це займає від 20 до 40 секунд, в залежності від якості зв'язку», - говорить директор Запорізької філії ПриватБанку Віктор Остапенко.
Відзначимо, оплатити проїзд можна з карти будь-якого банку. Комісія за використання QR-коду відсутня, пасажири оплачують тільки вартість квитка.
Унікальна технологія оплати проїзду за допомогою QR-коду від ПриватБанку згодом дозволить КП «Запоріжелектротранс» прозоро оцінювати пасажиропотік на комунальному транспорті в будь-який проміжок часу, а також реальний прибуток підприємства від перевезення пасажирів. Крім того, сучасні технології здатні привернути увагу молоді, яка активно використовує гаджети, до користування комунальним транспортом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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