На Волині вночі згоріла автівка
Сьогодні, 15:41
У Ковелі на вулиці Варшавській загорівся автомобіль Volkswagen Golf.
Про цю надзвичайну подію повідомив на апаратній нараді у Ковельському міськвиконкомі начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, – пише Район.Ковель.
Зазначають, що авто горіло через несправність у паливній системі.
«Ну практично машина вся згоріла там. Із людей ніхто не постраждав», – доповів Юрій Дідковський.
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Про цю надзвичайну подію повідомив на апаратній нараді у Ковельському міськвиконкомі начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, – пише Район.Ковель.
Зазначають, що авто горіло через несправність у паливній системі.
«Ну практично машина вся згоріла там. Із людей ніхто не постраждав», – доповів Юрій Дідковський.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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