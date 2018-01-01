На Волині вночі згоріла автівка





Про цю надзвичайну подію повідомив на апаратній нараді у Ковельському міськвиконкомі начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, – пише



Зазначають, що авто горіло через несправність у паливній системі.



«Ну практично машина вся згоріла там. Із людей ніхто не постраждав», – доповів Юрій Дідковський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі на вулиці Варшавській загорівся автомобіль Volkswagen Golf.Про цю надзвичайну подію повідомив на апаратній нараді у Ковельському міськвиконкомі начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки, – пише Район.Ковель Зазначають, що авто горіло через несправність у паливній системі.«Ну практично машина вся згоріла там. Із людей ніхто не постраждав», – доповів Юрій Дідковський.

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