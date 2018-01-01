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На Волині вночі згоріла автівка

На Волині вночі згоріла автівка
У Ковелі на вулиці Варшавській загорівся автомобіль Volkswagen Golf.

Про цю надзвичайну подію повідомив на апаратній нараді у Ковельському міськвиконкомі начальник відділу з питань цивільного захисту та екологічної безпеки Юрій Дідковський, – пише Район.Ковель.

Зазначають, що авто горіло через несправність у паливній системі.

«Ну практично машина вся згоріла там. Із людей ніхто не постраждав», – доповів Юрій Дідковський.

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Теги: пожежа, Ковель, автомобіль
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