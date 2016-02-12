Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні

Даріна Красновецька з піснею "Say love".



Дівчина представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, що пройде 25 листопада 2018 року в Мінську (Білорусь), - повідомляє



Визначення переможця з-поміж 10 фіналістів відбувалося за результатами оцінювання журі та з урахуванням дорадчого голосу від глядачів, які голосували онлайн. До складу професійного журі увійшли: фронтмен відомого українського гурту "Антитіла" Тарас Тополя, співачка та членкиня правління суспільного мовника України Олександра Кольцова, співак та композитор LAUD, співачка та переможниця багатьох міжнародних вокальних конкурсів Софія Куценко, а також народна артистка України Марія Бурмака, яку було обрано головою суддівського складу.



Переможниці цьогорічного національного відбору на Дитяче Євробачення Даріні Красновецькій 11 років. Дівчина професійно займається вокалом вже понад п’ять років.



У 2016 році Даріна Красновецька брала участь у вокальному талант-шоу "Голос. Діти", і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі "Чорноморські ігри", де в 2017 році здобула перемогу у номінації "Дівчата (молодша група)", а в 2018-му – перемогла у категорії "Дівчата (середня група)".



У Даріни багато захоплень: любить малювати, подорожувати, займається сучасними танцями та вміє грати на фортепіано. У майбутньому хоче стати відомою співачкою не тільки на території України, а й в усьому світі. Перемога у нацвідборі – це важливий крок до великої мрії, переконана дівчина.



"У кожної людини є своя мрія. Моя ж – це перемога у Дитячому Євробаченні-2018!" – каже Даріна Красновецька.



"Щиро вітаємо Даріну Красновецьку з перемогою у національному відборі Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2018 та вболіваємо за неї на міжнародній арені!" – каже Марія Бурмака, голова суддівського складу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Переможцем національного відбору на Дитячий пісенний конкурс Євробачення-2018 стала вінничанказ піснею "Say love".Дівчина представлятиме Україну на міжнародному конкурсі, що пройде 25 листопада 2018 року в Мінську (Білорусь), - повідомляє UA:Перший Визначення переможця з-поміж 10 фіналістів відбувалося за результатами оцінювання журі та з урахуванням дорадчого голосу від глядачів, які голосували онлайн. До складу професійного журі увійшли: фронтмен відомого українського гурту "Антитіла", співачка та членкиня правління суспільного мовника України, співак та композитор LAUD, співачка та переможниця багатьох міжнародних вокальних конкурсів, а також народна артистка України, яку було обрано головою суддівського складу.Переможниці цьогорічного національного відбору на Дитяче Євробачення Даріні Красновецькій 11 років. Дівчина професійно займається вокалом вже понад п’ять років.У 2016 році Даріна Красновецька брала участь у вокальному талант-шоу "Голос. Діти", і вже два роки поспіль бере участь у дитячому фестивалі "Чорноморські ігри", де в 2017 році здобула перемогу у номінації "Дівчата (молодша група)", а в 2018-му – перемогла у категорії "Дівчата (середня група)".У Даріни багато захоплень: любить малювати, подорожувати, займається сучасними танцями та вміє грати на фортепіано. У майбутньому хоче стати відомою співачкою не тільки на території України, а й в усьому світі. Перемога у нацвідборі – це важливий крок до великої мрії, переконана дівчина."У кожної людини є своя мрія. Моя ж – це перемога у Дитячому Євробаченні-2018!" – каже Даріна Красновецька."Щиро вітаємо Даріну Красновецьку з перемогою у національному відборі Дитячого пісенного конкурсу Євробачення-2018 та вболіваємо за неї на міжнародній арені!" – каже Марія Бурмака, голова суддівського складу.

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