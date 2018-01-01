Піца від чемпіона Італії і заняття від тренера Каменських: яким буде «MOJO Hall» у Луцьку*

За словами Романа Хорзова, особливих підтекстів у назві нового закладу немає.«Мені подобається слово. Воно цікаве і легко запам’ятовується. Для того, аби об’єднати декілька закладів в одній будівлі, не можна назвати щось надто просто, надто модно чи надто незрозуміло. Треба було вигадати універсальну назву, яка підходить усьому. Люди дивуватимуться, питатимуть, що значить «MOJO», але однозначно запам’ятають цю назву», - сказав ресторатор.Роман Хорзов вважає, що кожен може асоціювати слово з чимось своїм: для когось це пісенька з реклами, для когось – співак, для когось – ритм у джазі, комусь – «секретна» обревіатура. Однак щоразу лучани та гості міста запам’ятають, що «MOJO» - відомий проект.Відтак, кожен із закладів у розважально-спортивному комплексі матимуть приставку «MOJO»: великий сімейний ресторан – «MOJO Family», нічний караоке-ресторан та диско-лаунж бар – «MOJO Disco Karaoke», дизайнерський спортзал – «MOJO Fitness», зал для проведення закритих заходів – «MOJO Event».До кінця року обіцяють також відкрити бутік-готель «MOJO Hotel», а з травня 2019 року – ресторан на даху «MOJO Sky Lounge».Загалом «MOJO Hall» розташований на 6-поверхах і, за словами Романа Хорзова, його зовсім не варто і неправильно асоціювати з «Opera Dance Club».«Розчарую тих, хто чекає на дискотеку на три поверхи. Немає стільки людей, які б полюбляли дискотеки. Набрати 1000 людей на один нічний клуб вже важко. Це і через фінансовий стан, і через те, що дуже багато молоді виїжджає за кордон. У «MOJO Hall» буде затишний диско-лаунж та караоке-ресторан із вишуканою кухнею, коктейлями та кальянами. Втім, щодня будуть диско-караоке вечірки, а це і диско, і караоке одночасно», - відзначив ресторатор.Він зізнався, що захотів спробувати не лише поєднати все в одному комплексі, а й спробувати відкрити готель та спортзал.«Ми зробили величезну кухню моєї мрії у цокольному приміщенні з окремими цехами на приблизно 250 «квадратів». Усе обладнали сучасною технікою. Будемо там навіть мікрозелень самі вирощувати», - зауважив Роман Хорзов.Зі слів ресторатора, на кухні розраховують готувати не лише страви з власного меню, а й на бенкети, тобто, практикувати кейтеринг:«Виїзне обслуговування буде нашим наступним етапом, за який ми візьмемося за місяць-два після відкриття. У нас величезні ідеї та база персоналу щодо обслуговування виїзних фуршетів, бенкетів».Окрім того, для «MOJO Family» зробили унікальну піч за найвідомішою світовою моделлю «Стефано Феррара» в індивідуальній мозаїці, де готуватимуть піцу на дровах.У меню «MOJO Family» будуть як класичні рецепти піци і суші, зокрема, «Маргарита» чи «Філадельфія», так і авторські.«У нас в меню буде 22 піци. Ми пропонуємо гостям 3 авторські піци від чемпіона Андрія Злотка, котрий, до слова, приїде на відкриття. Деякі рецепти ми розробляли самі, пробували поєднати незвичні смаки, наприклад, лисички і трюфельну пасту», - зауважив ресторатор. Інгредієнти для приготування піци використовуватимуть як локальні, так і оригінальні італійські – прошуто, власний мікс борошна на основі неаполітанського «Капуто», трюфельну пасту, натуральний томатний соус.Роман Хорзов зізнався, що про успіхи Андрія Злотка прочитав у мережі і здивувався, що чемпіон Італії з приготування піци – волинянин.«Я йому написав, ми подружилися уже у Facebook і він погодився на співпрацю. Я одразу ж полетів у Рим на дегустацію і був приємно здивований», - розповів ресторатор.«У піці є тільки нюансів! Важлива навіть пора року, в яку ви місите тісто. Поки ми знайшли своє, не один кілограм коржів птахам згодували», - каже він.В меню «MOJO» будуть як класичні піци по 85-90 гривень, так і ексклюзивні по 150-180.Зі слів Романа Хорзова, приготувати суші набагато складніше, адже в Україні немає потрібних продуктів. Однак, вважає ресторатор, що у нас роблять достойні суші:«Ми також попрацювали над суші-меню, залучили дуже потужного консультанта зі Львова і мені не соромно казати: «Приходьте і спробуйте. У нас будуть найбільші роли».Знайдуть у «MOJO» до смаку страви й прихильники здорового способу життя. Фітнес-меню для лучан і гостей міста підготував Андрій Хомицький, який персонально тренує Настю Каменських, Потапа, Санту Дімопулас та інших зірок. У меню буде близько 20 позицій, зокрема, стейк із курки, натуральний зефір, безжовтковий омлет, печена телятина з броколі та інші. Середня ціна основної страви з гарніром у спеціальному фітнес-меню – 80 гривень.Також у закладі буде окреме дитяче меню, страви основної кухні від відомих українських кухарів, закуски, паста, десерти, авторське барне меню тощо.Ресторан «MOJO Family» працюватиме і на доставку. Наразі розробляють спеціальний сайт і мобільний додаток. Від кожної доставки гості отримуватимуть бали, які потім можна буде використати у закладі.Роман Хорзов зазначив, що нічний караоке-ресторан та диско-лаунж бар «MOJO Disco Karaoke» буде більшим за площею, аніж караоке у «Opera».«Ми попрацювали над інтер’єром, він буде більш вишуканішим, дорослішим. Це не буде місце для діток, діятиме фейс-контроль. Ми хочемо збирати красивих людей, які готуватимуться до походу в заклад, а не заїжджатимуть по дорозі з лісу чи шашликів. Щодня тут відбуватимуться диско-караоке вечірки, що подобалося нашим гостям у «Опері». На цьому ж поверсі буде диско-бар, невеличкий, але затишний тут можна буде у будні поспілкуватися, покурити кальян, а на вихідних там гратимуть ді-джеї. Караоке-ресторан та party-bar працюватимуть щодня з 18.00, а на вихідних навіть з 12.00», - розповів ресторатор.На третьому поверсі будівлі знаходиться «MOJO Fitness» - тренажерний зал, обладнаний сучасною лінійкою тренажерів останнього покоління від «Інтератлетики». Тут передбачили велику кардіо-зону, зону для розтяжок, можна буде пройти фітнес-курс, а також курс масажу та посттравматичної реабілітації від спеціаліста.У залі працюватимуть 12 тренерів, проводитимуться консультації дієтолога та самого зіркового тренера Андрія Хомицького.Безлімітний абонемент на місяць коштуватиме 550 гривень, для дітей і студентів – 300 гривень.На цокольному поверсі розмістився зал для подій – «MOJO Event» з окремим входом, гардеробом, роздягальнями, санвузлами.«Зал можна буде орендувати погодинно і він вміщає до 70 людей. «MOJO Event» годиться для будь-яких цілей: від зйомок, презентацій, приватних вечірок до конференцій. Я планую проводити там свої відкриті тренінги та лекції. Він повністю оснащений мультимедіа, вентиляцією, кондиціонером», - повідомив Хорзов.У планах відкрити у «MOJO Hall» готель класу «люкс» на 22 номери та лаунж-ресторан на даху і літню терасу.«Я хочу втілити у цьому проекті досвід, який збирав протягом 12 років. Я не хочу бити себе в груди і казати, що тут усе найкраще. Ми робимо все чесно і щиро, а гості оцінять», - підсумував Роман Хорзов.