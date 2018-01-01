Як у кіно: пара молодят побралася на березі Світязю. ФОТО

Двоє волинян взяли шлюб на березі мальовничого озера Світязь.Про це повідомили на сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області у Facebook."Кожна дівчина хоча б раз у житті бачила фільм, у якому на березі океану під ніжну мелодію тато виводив наречену, гості зворушливо посміхалися крізь сльози, а легкий теплий вітер придавав словам церемоніймейстера загадковості та романтики. І сама така церемонія стала мрією мільйонів українських дівчат", - йдеться у дописі.8 вересня у Шацькому районному відділі ДРАЦС одружувалась закохана пара:та, яку надихнула подібна історія."Було все, як у кіно – під звуки ніжної мелодії тато виводив наречену, звучали зворушливі слова шлюбних обітниць. Лише замість океану величний Світязь виблискував діамантами легеньких хвиль", - ідеться у повідомленні.