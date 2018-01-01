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Як у кіно: пара молодят побралася на березі Світязю. ФОТО

Як у кіно: пара молодят побралася на березі Світязю. ФОТО
Двоє волинян взяли шлюб на березі мальовничого озера Світязь.

Про це повідомили на сторінці Головного територіального управління юстиції у Волинській області у Facebook.

"Кожна дівчина хоча б раз у житті бачила фільм, у якому на березі океану під ніжну мелодію тато виводив наречену, гості зворушливо посміхалися крізь сльози, а легкий теплий вітер придавав словам церемоніймейстера загадковості та романтики. І сама така церемонія стала мрією мільйонів українських дівчат", - йдеться у дописі.

8 вересня у Шацькому районному відділі ДРАЦС одружувалась закохана пара: Микола Ключук та Ольга Хмизовець, яку надихнула подібна історія.

"Було все, як у кіно – під звуки ніжної мелодії тато виводив наречену, звучали зворушливі слова шлюбних обітниць. Лише замість океану величний Світязь виблискував діамантами легеньких хвиль", - ідеться у повідомленні.

Як у кіно: пара молодят побралася на березі Світязю. ФОТО
Як у кіно: пара молодят побралася на березі Світязю. ФОТО
Як у кіно: пара молодят побралася на березі Світязю. ФОТО
Як у кіно: пара молодят побралася на березі Світязю. ФОТО

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Теги: весілля, Шацькі озера
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