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Іоана Хрестителя: чого не можна робити у цей день

Іоана Хрестителя: чого не можна робити у цей день
11 вересня православні християни вшановують пам'ять Іоана Предтечі.

Про це пише УНІАН.

Предтечею Іоанна Хрестителя називають тому, що він передував Христу, тобто готував людей до прийняття Сина Божого на землі. Хрестителем – оскільки хрестив Ісуса Христа у водах Йордану. Голову Івану Хрестителю відтяли за наказом правителя Галилеї Ірода.

Пророк засуджував царя за неправедне життя, тому його і зненавиділа дружина Ірода Іродіада.

Якось під час святкування дня народження Ірода донька Іродіади Саломея настільки сподобалася цареві своїми танцями, що той пообіцяв виконати будь-яке її прохання. За намовою матері Саломея зажадала подати їй на блюді голову Іоанна Хрестителя, що й було зроблено.

Усікновення голови Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день:

- це день суворого посту, тому заборонено їсти не тільки м'ясне та молочне, а навіть рибу. Вважається, що, провівши цей день на хлібі й воді, можна просити Бога про зцілення хвороб;
- тримати в руках будь-що гостре, у це свято віряни навіть не нарізають хліб, а ламають його. У народі кажуть: "Хто на Усікновення ножем користується, сам залишиться без голови";
- їсти що-небудь, що нагадує голову, наприклад, капусту, яблука, кавуни (кругле асоціюється з відрубаною головою Хрестителя);
- особлива заборона стосується капусти – не можна зрізати качани і шинкувати її;
- під заборону потрапляє в цей день і червона їжа, яка асоціюється з кров'ю;
- не прийнято пити будь-які напої червоного кольору;
- категорично не можна подавати до столу на блюді, адже голову святого подали Саломеї саме так;
- співати і танцювати: це пов'язано з танцем Саломеї;
- працювати, а також займатися домашніми справами;
- сваритися, оскільки саме гнів і злість стали причиною смерті Іоанна;
- в цей день священики не проводять обряд вінчання.

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Теги: Іоан Хреститель, церква, вшанування
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