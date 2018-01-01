Іоана Хрестителя: чого не можна робити у цей день





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Предтечею Іоанна Хрестителя називають тому, що він передував Христу, тобто готував людей до прийняття Сина Божого на землі. Хрестителем – оскільки хрестив Ісуса Христа у водах Йордану. Голову Івану Хрестителю відтяли за наказом правителя Галилеї Ірода.



Пророк засуджував царя за неправедне життя, тому його і зненавиділа дружина Ірода Іродіада.



Якось під час святкування дня народження Ірода донька Іродіади Саломея настільки сподобалася цареві своїми танцями, що той пообіцяв виконати будь-яке її прохання. За намовою матері Саломея зажадала подати їй на блюді голову Іоанна Хрестителя, що й було зроблено.



Усікновення голови Іоанна Предтечі: що не можна робити в цей день:



- це день суворого посту, тому заборонено їсти не тільки м'ясне та молочне, а навіть рибу. Вважається, що, провівши цей день на хлібі й воді, можна просити Бога про зцілення хвороб;

- тримати в руках будь-що гостре, у це свято віряни навіть не нарізають хліб, а ламають його. У народі кажуть: "Хто на Усікновення ножем користується, сам залишиться без голови";

- їсти що-небудь, що нагадує голову, наприклад, капусту, яблука, кавуни (кругле асоціюється з відрубаною головою Хрестителя);

- особлива заборона стосується капусти – не можна зрізати качани і шинкувати її;

- під заборону потрапляє в цей день і червона їжа, яка асоціюється з кров'ю;

- не прийнято пити будь-які напої червоного кольору;

- категорично не можна подавати до столу на блюді, адже голову святого подали Саломеї саме так;

- співати і танцювати: це пов'язано з танцем Саломеї;

- працювати, а також займатися домашніми справами;

- сваритися, оскільки саме гнів і злість стали причиною смерті Іоанна;

- в цей день священики не проводять обряд вінчання.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 11 вересня православні християни вшановують пам'ять Іоана Предтечі.Про це пише УНІАН Предтечею Іоанна Хрестителя називають тому, що він передував Христу, тобто готував людей до прийняття Сина Божого на землі. Хрестителем – оскільки хрестив Ісуса Христа у водах Йордану. Голову Івану Хрестителю відтяли за наказом правителя Галилеї Ірода.Пророк засуджував царя за неправедне життя, тому його і зненавиділа дружина Ірода Іродіада.Якось під час святкування дня народження Ірода донька Іродіади Саломея настільки сподобалася цареві своїми танцями, що той пообіцяв виконати будь-яке її прохання. За намовою матері Саломея зажадала подати їй на блюді голову Іоанна Хрестителя, що й було зроблено.- це день суворого посту, тому заборонено їсти не тільки м'ясне та молочне, а навіть рибу. Вважається, що, провівши цей день на хлібі й воді, можна просити Бога про зцілення хвороб;- тримати в руках будь-що гостре, у це свято віряни навіть не нарізають хліб, а ламають його. У народі кажуть: "Хто на Усікновення ножем користується, сам залишиться без голови";- їсти що-небудь, що нагадує голову, наприклад, капусту, яблука, кавуни (кругле асоціюється з відрубаною головою Хрестителя);- особлива заборона стосується капусти – не можна зрізати качани і шинкувати її;- під заборону потрапляє в цей день і червона їжа, яка асоціюється з кров'ю;- не прийнято пити будь-які напої червоного кольору;- категорично не можна подавати до столу на блюді, адже голову святого подали Саломеї саме так;- співати і танцювати: це пов'язано з танцем Саломеї;- працювати, а також займатися домашніми справами;- сваритися, оскільки саме гнів і злість стали причиною смерті Іоанна;- в цей день священики не проводять обряд вінчання.

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