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Лучанин нарікає на бездіяльність дорожників. ФОТО

Лучанин нарікає на бездіяльність дорожників. ФОТО
У Луцьку тривають ремонтні роботи на вулиці Карпенка-Карого.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Тимощук.

«Шановний, ЛуцькАвтоДор! Скільки місяців ще буде облаштовуватись додаткова смуга на Карпенка Карого????

Чому робота, яку мржна зробити за 3-4 дні, робиться місяцями? Це вигідно комусь? Чи проект був оцінений в одну суму, а згодом обріс ще декількома нулями...» – йдеться у дописі.
Лучанин нарікає на бездіяльність дорожників. ФОТО

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Теги: Луцьк, автодор, дорога, Карпенка-Карого
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