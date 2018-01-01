Лучанин нарікає на бездіяльність дорожників. ФОТО
Сьогодні, 09:16
У Луцьку тривають ремонтні роботи на вулиці Карпенка-Карого.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Тимощук.
«Шановний, ЛуцькАвтоДор! Скільки місяців ще буде облаштовуватись додаткова смуга на Карпенка Карого????
Чому робота, яку мржна зробити за 3-4 дні, робиться місяцями? Це вигідно комусь? Чи проект був оцінений в одну суму, а згодом обріс ще декількома нулями...» – йдеться у дописі.
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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Андрій Тимощук.
«Шановний, ЛуцькАвтоДор! Скільки місяців ще буде облаштовуватись додаткова смуга на Карпенка Карого????
Чому робота, яку мржна зробити за 3-4 дні, робиться місяцями? Це вигідно комусь? Чи проект був оцінений в одну суму, а згодом обріс ще декількома нулями...» – йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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