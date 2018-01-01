вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 вересня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 вересня
У середу у Волинській області очікується мінлива хмарність.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі, Світязі, Маневичах, Любешові опадів не передбачається.

Температура повітря вночі близько +13…+15 градусів, удень – до +24...+25.

Вітер північно-західний, північний, південно-західний і західний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями — дощ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Луцькі ринки відчищатиме фірма, яка прибирала «Нафтогаз» і Нацбанк
Відомо, де луцький ресторатор Роман Хорзов відкриє «MOJO»
Танці під дощем та ангели на мурах: чим дивувала гостей «Ніч у Луцькому замку». ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лучанам розповіли про тонкощі конкурсу «Бюджет участі»
Сьогодні, 21:09
Pianoбой знову виступить у РЦ «Промінь»*
Сьогодні, 20:59
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 вересня
Сьогодні, 20:00
В Україні заборонили ще один медпрепарат
Сьогодні, 19:43
З'явилися перші фото з весілля відомої луцької режисерки
Сьогодні, 19:25
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 11 вересня
10 вересень, 20:00
Погода у Луцьку на неділю, 9 вересня Погода у Луцьку на неділю, 9 вересня
08 вересень, 19:00
Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 8 і 9 вересня
07 вересень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 вересня Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 7 вересня
06 вересень, 19:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Лучанам розповіли про тонкощі конкурсу «Бюджет участі»
Сьогодні, 21:09
 0
Pianoбой знову виступить у РЦ «Промінь»*
Сьогодні, 20:59
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 12 вересня
Сьогодні, 20:00
 0
В Україні заборонили ще один медпрепарат
Сьогодні, 19:43
 0
З'явилися перші фото з весілля відомої луцької режисерки
Сьогодні, 19:25
 0
Медіа
відео
1/8