Курс валют у Луцьку на 13 вересня
Сьогодні, 09:00
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27.863, а продаж - 28.196.
Євро при купівлі становить - 32.122, при продажу - 32.865.
Курс російського рубля: купівля - 0.362, продаж - 0.419.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.088, продаж - 7.700.
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Євро при купівлі становить - 32.122, при продажу - 32.865.
Курс російського рубля: купівля - 0.362, продаж - 0.419.
Щодо польського злотого, то купівля становить - 7.088, продаж - 7.700.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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