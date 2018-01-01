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Викрадений у Луцьку мотоцикл знайшли у Рівненській області. ФОТО

Викрадений у Луцьку мотоцикл знайшли у Рівненській області. ФОТО
У Рівненській області знайшли викрадений в Луцьку мотоцикл.

12 вересня, поліцейські групи реагування Здолбунівського відділу помітили без шолома водія мотоцикла, який керував транспортним засобом ще й без номерного знаку, - повідомили у прес-службі рівненської поліції.

Під час перевірки номера рами «Kawasaki» поліцейські з’ясували, що він перебуває у розшуку.

У травні цьогоріч мотоцикл було викрадено в місті Луцьк. Під час з’ясування усіх обставин 32-річний керманич транспортного засобу, мешканець селища Квасилів, нічого не пояснював, намагався утекти від правоохоронців, шарпав за одяг та чинив опір.

За злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського на кермувальника склали адміністративний протокол за статтею 185 КУпАП.

Слідчі вилучили мотоцикл, доставили його на територію місцевого відділення поліції та в подальшому передадуть колегам з Волині.

Викрадений у Луцьку мотоцикл знайшли у Рівненській області. ФОТО
Викрадений у Луцьку мотоцикл знайшли у Рівненській області. ФОТО

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Теги: мотоцикл, крадіжка, кримінал
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