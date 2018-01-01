вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Неподалік Луцька заквітчали трасу. ФОТО

Неподалік Луцька заквітчали трасу. ФОТО
селі Чаруків неподалік обласного центру вздовж траси розквітли чорнобривці та соняхи.

Про це у соціальній мережі Facebook написав митець Василь Рижук.

Василь Рижук багато років поспіль квітчає волинські дороги.

«Неймовірно розцвіли мої квіти цього року в с .Чаруків. Дорога Луцьк –Горохів», - написав він.

Рижук також опублікував фото.

Неподалік Луцька заквітчали трасу. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: квіти, траса, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Комунальники погрожують демонтувати супутникові антени в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:19
У Луцькраді - кадрова зміна
Сьогодні, 22:03
Неподалік Луцька заквітчали трасу. ФОТО
Сьогодні, 21:46
У Луцьку відбудеться фестиваль анімації
Сьогодні, 21:31
Опублікували відео волинського міста з висоти пташиного польоту восени
Сьогодні, 21:12
Схожі новини
«Освітлення не працює, розмітки нема», - водій про трасу під Луцьком «Освітлення не працює, розмітки нема», - водій про трасу під Луцьком
30 липень, 08:17
На волинській трасі встановлять зупинки та камери спостереження На волинській трасі встановлять зупинки та камери спостереження
04 червень, 14:42
Волинську трасу ремонтують, - Гройсман. ВІДЕО Волинську трасу ремонтують, - Гройсман. ВІДЕО
17 травень, 14:14
При +30 фури борознять трасу: як руйнують волинську дорогу При +30 фури борознять трасу: як руйнують волинську дорогу
05 травень, 02:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку – жахлива аварія. ФОТО
12 вересень, 14:08
 1
Комунальники погрожують демонтувати супутникові антени в Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 22:19
 0
У Луцькраді - кадрова зміна
Сьогодні, 22:03
 0
Неподалік Луцька заквітчали трасу. ФОТО
Сьогодні, 21:46
 0
У Луцьку відбудеться фестиваль анімації
Сьогодні, 21:31
 0
Медіа
відео
1/8