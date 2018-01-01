Неподалік Луцька заквітчали трасу. ФОТО





Про це у соціальній мережі Facebook написав митець Василь Рижук.



Василь Рижук багато років поспіль квітчає волинські дороги.



«Неймовірно розцвіли мої квіти цього року в с .Чаруків. Дорога Луцьк –Горохів», - написав він.



Рижук також опублікував фото.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. селі Чаруків неподалік обласного центру вздовж траси розквітли чорнобривці та соняхи.Про це у соціальній мережі Facebook написав митецьВасиль Рижук багато років поспіль квітчає волинські дороги.«Неймовірно розцвіли мої квіти цього року в с .Чаруків. Дорога Луцьк –Горохів», - написав він.Рижук також опублікував фото.

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