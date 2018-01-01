Неподалік Луцька заквітчали трасу. ФОТО
Сьогодні, 21:46
селі Чаруків неподалік обласного центру вздовж траси розквітли чорнобривці та соняхи.
Про це у соціальній мережі Facebook написав митець Василь Рижук.
Василь Рижук багато років поспіль квітчає волинські дороги.
«Неймовірно розцвіли мої квіти цього року в с .Чаруків. Дорога Луцьк –Горохів», - написав він.
Рижук також опублікував фото.
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Про це у соціальній мережі Facebook написав митець Василь Рижук.
Василь Рижук багато років поспіль квітчає волинські дороги.
«Неймовірно розцвіли мої квіти цього року в с .Чаруків. Дорога Луцьк –Горохів», - написав він.
Рижук також опублікував фото.
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