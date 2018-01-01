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Комунальники погрожують демонтувати супутникові антени в Луцьку. ВІДЕО

Комунальники погрожують демонтувати супутникові антени в Луцьку. ВІДЕО
У Луцьку працівники ЖКП № 3 демонтовуватимуть супутникові антени на оголовках димовентиляційних каналів та покрівлі будинків. Йдеться про антени, що стоять на коминах.

Про це йдеться у сюжеті на сторінці ВРД НСТУ у соціальній мережі Facebook.

За словами директора підприємства Руслана Юлдашева, із понад п’яти сотень будинків, що вони обслуговують, на 150 стоять саме такі сателітарні антени. Демонтовуватимуть їх відповідно до рішення виконкому Луцької міськради від 2013 року та згідно із правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій.

Руслан Юлдашев каже: демонтовані антени зберігатимуться на складі комунального підприємства. Згодом люди зможуть прийти і їх забрати. І додає - мешканців обслуговуючої території уже повідомили про демонтаж цих пристроїв. Журналісти обійшли кілька будинків на вулиці Винниченка і жодного повідомлення не побачили.


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Теги: комунальники, Луцьк
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