вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині п'яний водій заривався до патрульних

У місті на Волині п'яний водій заривався до патрульних
У Ковелі на вулиці Ватутіна затримали нетверезого водія.

Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.

Інцидент трапився у ніч на 14 вересня.

За словами патрульних, чоловік не лише мав ознаки сильного сп’яніння, а й намагався чинити непокору, простягав руки та відмовлявся представитись.

Полісмени одягли чоловікові кайданки і доставили в міськвідділ, де й встановили його особу.

На нього оформили постанову і 2 протоколи, у тому числі, за злісну непокору правоохоронцям.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: п'яний за кермом, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У луцькій лікарні провели унікальну операцію. ФОТО
Сьогодні, 09:38
У Луцьку зловили п'янючого іноземця на «Ладі»
Сьогодні, 09:29
У місті на Волині п'яний водій заривався до патрульних
Сьогодні, 09:22
На Волині невідомий чоловік ледве не задушив жінку. ФОТО
Сьогодні, 09:22
На карантин закрили школу, у якій масово потруїлися діти. ВІДЕО
Сьогодні, 09:13
Схожі новини
У Луцьку зловили п'янючого іноземця на «Ладі» У Луцьку зловили п'янючого іноземця на «Ладі»
Сьогодні, 09:29
У Ковелі модернізували очисні споруди. ФОТО У Ковелі модернізували очисні споруди. ФОТО
13 вересень, 20:50
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
12 вересень, 15:43
У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних У Ковелі п'яний водій скоїв аварію, тікаючи від патрульних
12 вересень, 13:35
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині – грибний сезон. ВІДЕО
Сьогодні, 10:26
 0
На будівництво дитячого будинку у Рожищі дали 2 мільйони гривень
Сьогодні, 10:13
 0
У Луцьку посеред дороги задимілася машина. ФОТО
Сьогодні, 10:01
 0
У луцькій лікарні провели унікальну операцію. ФОТО
Сьогодні, 09:38
 0
У Луцьку зловили п'янючого іноземця на «Ладі»
Сьогодні, 09:29
 0
Медіа
відео
1/8