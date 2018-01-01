У місті на Волині п'яний водій заривався до патрульних
Сьогодні, 09:22
У Ковелі на вулиці Ватутіна затримали нетверезого водія.
Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Інцидент трапився у ніч на 14 вересня.
За словами патрульних, чоловік не лише мав ознаки сильного сп’яніння, а й намагався чинити непокору, простягав руки та відмовлявся представитись.
Полісмени одягли чоловікові кайданки і доставили в міськвідділ, де й встановили його особу.
На нього оформили постанову і 2 протоколи, у тому числі, за злісну непокору правоохоронцям.
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Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.
Інцидент трапився у ніч на 14 вересня.
За словами патрульних, чоловік не лише мав ознаки сильного сп’яніння, а й намагався чинити непокору, простягав руки та відмовлявся представитись.
Полісмени одягли чоловікові кайданки і доставили в міськвідділ, де й встановили його особу.
На нього оформили постанову і 2 протоколи, у тому числі, за злісну непокору правоохоронцям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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