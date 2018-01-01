У місті на Волині п'яний водій заривався до патрульних

У Ковелі на вулиці Ватутіна затримали нетверезого водія.Про це повідомляє патрульна поліція Волині у Facebook.Інцидент трапився у ніч на 14 вересня.За словами патрульних, чоловік не лише мав ознаки сильного сп’яніння, а й намагався чинити непокору, простягав руки та відмовлявся представитись.Полісмени одягли чоловікові кайданки і доставили в міськвідділ, де й встановили його особу.На нього оформили постанову і 2 протоколи, у тому числі, за злісну непокору правоохоронцям.