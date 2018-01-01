У Струмівці селяни скаржаться на шкідливі викиди з підприємства

Завод з виробництва утеплювальних матеріалів, що у селі Струмівка, перевищив дозволені показники забруднення повітря фенолом та формальдегідом і, попри заборону екологічних служб, продовжує роботу.Про це йшлося на позачерговому засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, сьогодні 14 вересня 2018 року.За словами начальника головного управління Держпродспоживслужби у Волинській області, свою роботу завод «Технологія Базальту» розпочав ще у 2007 році, і вже у перші місяці його діяльності були виявленні перевищенні показники викидів шкідливих речовин у повітря.Навесні 2008 року Волинська санепідемстанція винесла постанову про припинення роботи підприємства. Проте у 2013 році через суд завод знову отримав дозвіл працювати. Згідно з екологічними нормами, санітарно-захисна зона підприємства повинна становити 300 метрів.Проте, у 2003 році Підгайцівська сільська рада дала дозвіл на будівництво заводу, а через рік, не врахувавши необхідні межі санітарної зони, дала дозвіл на житлове будівництво менше, аніж за 300 метрів від підприємства. Таким чином завод та будинки зводилися паралельно.Богдан Лозинський також додає – продукція заводу не шкідлива. Вона йде на Європейський та Український ринок. Проте, шкідливими є викиди від переробки фенол-формальдегідної смоли, з якої виготовляють утеплювальні матеріали.За словами голови Волинської ОДА, варто контролювати питання та направити звернення до відповідних структур, аби перевірити законність діяльності заводу, умови праці робітників та стан навколишнього середовища.Аби не припиняти роботу підприємства, яке є потужним платником податків місцевого бюджету, в майбутньому члени комісії запропонували організувати нараду з керівництвом ТзОВ «Технологія базальту», де розглянуть можливість переходу виробництва на безформальдегідне, як це вже давно зробили у Європі. Обласна державна адміністрація пообіцяла підприємству свою підтримку у переході на безпечніше виробництво.