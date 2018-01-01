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У Києві напали на суддю, який веде справу Майдану

У Києві напали на суддю, який веде справу Майдану
На суддю Святошинського районного суду міста Києва Сергія Дячука біля власного помешкання було здійснено напад.

Про це повідомили у прес-службі Ради суддів України.

Інцидент стався 14 вересня ввечері. Поліції нападника затримати не вдалося. Суддю госпіталізовано до однієї з київських лікарень.

Інформація про злочин внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за саттєю 296 (хуліганство) частина 4 (дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень).

Попередньо, напад Сергій Дячук пов'язує з професійною діяльністю. Повідомляється, що він отримував погрози розправою і «вислови, що повторюють риторику людей, які невдоволені тими рішеннями, які судді ухвалюють, та закликають до розправи над суддями».

Суддя Дячук відомий громадськості тим, що під його головуванням відбуваються слухання справи вбивства людей на Майдані 18-20 лютого 2014 року.

«Справа, у якій вже фігурують 157 потерпілих та більше 500 свідків. На лаві підсудних — п'ятеро екс-службовців київського полку «Беркут», - уточнили в прес-службі РСУ.
Нагадаємо, йдеться про справу за обвинуваченням 5 колишніх співробітників «Беркута» в убивствах 48 активістів Євромайдану 20 лютого 2014 року.


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Теги: напад, суддя, справа Майдану
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