Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії





Про це розповів глава представництва Центробанку Росії в Китаї Володимир Данилов, - повідомляє



«Є проблеми, пов'язані з розширеною інтерпретацією рядом китайських банків обмежувальних заходів третіх країн щодо Росії. Комерційні банки КНР часто посилаються на санкції країн ЄС і США, що наводяться в якості причини відмови в обслуговуванні платежів клієнтів російських банків, які не мають підстав», –підкреслив Данилов.



За його словами, існуюча фінансова структура «в цілому дозволяє забезпечувати потреби бізнесу».



Також Володимир Данилов підкреслив, що кількість транзакцій в рублях і юанях продовжує збільшуватися, але більша їх частина як і раніше здійснюється в доларах.



Нагадаємо, Європейський Союз ще на півроки продовжив санкції, накладені на Росію у зв'язку з агресією щодо України. Відповідне рішення було прийнято Європейською Радою 13 вересня. Європейські санкції стосуються 155 фізичних осіб та 44 організацій і припускають заморожування активів і обмеження в пересуванні.



Крім того, в Лондоні пообіцяли домагатися розширення діючих санкцій проти Росії.



Також у червні минулого року ЄС вже продовжив заборону на інвестиції в Крим.Вони включають в себе заборону на імпорт в ЄС будь-яких кримських товарів і європейські інвестиції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Китайські банки, посилаючись на антиросійські санкції США і Євросоюзу, відмовляються проводити транзакції за участю компаній РФ.Про це розповів глава представництва Центробанку Росії в Китаї Володимир Данилов, - повідомляє Сегодня «Є проблеми, пов'язані з розширеною інтерпретацією рядом китайських банків обмежувальних заходів третіх країн щодо Росії. Комерційні банки КНР часто посилаються на санкції країн ЄС і США, що наводяться в якості причини відмови в обслуговуванні платежів клієнтів російських банків, які не мають підстав», –підкреслив Данилов.За його словами, існуюча фінансова структура «в цілому дозволяє забезпечувати потреби бізнесу».Також Володимир Данилов підкреслив, що кількість транзакцій в рублях і юанях продовжує збільшуватися, але більша їх частина як і раніше здійснюється в доларах.Нагадаємо, Європейський Союз ще на півроки продовжив санкції, накладені на Росію у зв'язку з агресією щодо України. Відповідне рішення було прийнято Європейською Радою 13 вересня. Європейські санкції стосуються 155 фізичних осіб та 44 організацій і припускають заморожування активів і обмеження в пересуванні.Крім того, в Лондоні пообіцяли домагатися розширення діючих санкцій проти Росії.Також у червні минулого року ЄС вже продовжив заборону на інвестиції в Крим.Вони включають в себе заборону на імпорт в ЄС будь-яких кримських товарів і європейські інвестиції.

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