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Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії

Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії
Китайські банки, посилаючись на антиросійські санкції США і Євросоюзу, відмовляються проводити транзакції за участю компаній РФ.

Про це розповів глава представництва Центробанку Росії в Китаї Володимир Данилов, - повідомляє Сегодня.

«Є проблеми, пов'язані з розширеною інтерпретацією рядом китайських банків обмежувальних заходів третіх країн щодо Росії. Комерційні банки КНР часто посилаються на санкції країн ЄС і США, що наводяться в якості причини відмови в обслуговуванні платежів клієнтів російських банків, які не мають підстав», –підкреслив Данилов.

За його словами, існуюча фінансова структура «в цілому дозволяє забезпечувати потреби бізнесу».

Також Володимир Данилов підкреслив, що кількість транзакцій в рублях і юанях продовжує збільшуватися, але більша їх частина як і раніше здійснюється в доларах.

Нагадаємо, Європейський Союз ще на півроки продовжив санкції, накладені на Росію у зв'язку з агресією щодо України. Відповідне рішення було прийнято Європейською Радою 13 вересня. Європейські санкції стосуються 155 фізичних осіб та 44 організацій і припускають заморожування активів і обмеження в пересуванні.

Крім того, в Лондоні пообіцяли домагатися розширення діючих санкцій проти Росії.

Також у червні минулого року ЄС вже продовжив заборону на інвестиції в Крим.Вони включають в себе заборону на імпорт в ЄС будь-яких кримських товарів і європейські інвестиції.


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Теги: санкції, Росія
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