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На Волині позбиткувалися над білбордом із Тимошенко

На Волині позбиткувалися над білбордом із Тимошенко
У селі Павлівка Іваничівського району невідомі позбиткувалися над білбордом про презентацію "Нового економічного курсу" від Юлії Тимошенко.

Про це у своєму Facebook написав депутат Іваничівської районної ради Сергій Недбайло.

Білборд зазнімкували 15 вересня. На ньому очі Тимошенко замалювали червоною фарбою.

"Хтось категорично не поділяє напрямку Нового курсу Юлі. Або хтось просто довбень", - написав Недбайло.
На Волині позбиткувалися над білбордом із Тимошенко

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Теги: Юлія Тимошенко, білборд, курйоз
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