На Волині позбиткувалися над білбордом із Тимошенко

Юлії Тимошенко.



Про це у своєму Facebook написав депутат Іваничівської районної ради



Білборд зазнімкували 15 вересня. На ньому очі Тимошенко замалювали червоною фарбою.



"Хтось категорично не поділяє напрямку Нового курсу Юлі. Або хтось просто довбень", - написав Недбайло.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Павлівка Іваничівського району невідомі позбиткувалися над білбордом про презентацію "Нового економічного курсу" відПро це у своєму Facebook написав депутат Іваничівської районної ради Сергій Недбайло Білборд зазнімкували 15 вересня. На ньому очі Тимошенко замалювали червоною фарбою."Хтось категорично не поділяє напрямку Нового курсу Юлі. Або хтось просто довбень", - написав Недбайло.

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